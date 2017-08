Sénégal: Premier vol officiel pour le pélerinage aux lieux Saints de l'Islam - 344 Sénégalais ont pris le départ

Le mouvement citoyen Y'en a marre ne se limitera plus à battre le macadam dans la rue, mais au besoin,… Plus »

Le premier vol officiel pour le pèlerinage à la Mecque 2017 a quitté Dakar hier, jeudi 17 août, dans la soirée, avec à bord 344 Sénégalais. Cette vague est le premier groupe à rallier Médine pour accomplir le cinquième pilier de l'Islam. Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Mansour Sy, a représenté son homologue en charge des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Mankeur Ndiaye, à la cérémonie organisée en l'honneur de ce premier contingent. Face à ces musulmans désireux de marcher sur les pas du Prophète Mohammad (Psl), Mansour Sy a donné l'assurance d'un bon accompagnement de l'Etat afin que le pèlerinage soit effectué dans de bonnes conditions. Il a soutenu dans ce cens que toutes les structures étatiques concernées par l'organisation du Hajj ce sont pleinement investies afin le voyage aux lieux saints de l'Islam ne soit pas entaché d'irrégularités.

Ils sont 344 Sénégalais à embarquer pour le voyage aux lieux saints de l'Islam. Le premier vol officiel de la Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l'Islam a pris départ hier, jeudi 17 août, dans la soirée. Le ministre du Travail, des Institutions et des Relations avec les institutions, Mansour Sy, venu représenter son homologue en charge des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, a dit, à l'occasion, que toutes les mesures idoines sont prises par les autorités étatiques afin que nos compatriotes effectuent le Hajj dans de bonnes conditions.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.