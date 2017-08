Sénégal: Mbour / Evaluation du repos biologique du poulpe - Les comités de gestion de la pêche artisanale pour une harmonisation de la mesure

Abdoulaye Ndiaye, le président du réseau national des comités locaux de gestion de la pêche artisanale, a fait un point à la presse, à la suite de la réunion d'évaluation sur le repos biologique zonal du poulpe dans la petite côte. Il a expliqué que des mises à terre ont atteint un seuil de plus deux cent tonnes dans les quais et aires de débarquement de la petite côte (61 tonnes à Joal-Fadiouth, 60 tonnes à Djifère, 60 tonnes à Mbour, et 24 tonnes à Ngaparou).

Selon lui, au cours de l'année 2016, une valeur marchande de 204 milliards de francs est enregistrée suite à l'exportation du poulpe. Les sociétaires des différents comités de gestion locaux de la pêche artisanale ont convenu d'étendre les mesures de repos biologique concernant le poulpe à l'échelle nationale. La mesure de régénération de la ressource, selon lui, nécessite une harmonisation, car il ne sert rien à rien de la faire respecter par les pêcheurs artisanaux et de laisser les industriels continuer à pêcher.

Par conséquent, les comités locaux de gestion de la pêche artisanale de Mbour, Thiès, Tivaouane, et de Djifère, dans la région de Fatick, ont convenu de demander l'augmentation de la durée du repos biologique avec l'implication de l'ensemble des acteurs. Ainsi, les dispositions et arrêtés sur la généralisation de la mesure de repos biologique, les Clpa saluent le concours des autorités des pêches maritimes et sollicitent davantage une intensification de l'implication de la direction de la surveillance de la pêche au Sénégal.

Selon le président du réseau des Clpa, si toutes les zones côtières acceptent de faire le repos biologique du poulpe pendant une même période et sur une durée librement acceptée, les bénéfices de l'exploitation de ce céphalopode va donner de plus importants bénéfices.