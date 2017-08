Afrique de l'Ouest: Atelier sur le projet « la voix du dialogue entre les pays du Sahel

Le mouvement citoyen Y'en a marre ne se limitera plus à battre le macadam dans la rue, mais au besoin,… Plus »

Il a dit que les hautes autorités du pays, avec à leur tête le Président de la République, accordent une importance capitale aux jeunes en tant que sang nouveau à travers l'introduction de nouvelles compétences jeunes dans l'administration et en appuyant la formation professionnelle dans plusieurs domaines afin de faciliter l'accès du plus grand nombre de jeunes à la vie active.

Pour sa part, le président du conseil supérieur des jeunes, Dr. Yahya Ould Taleb Brahim, a loué la forte présence à cette rencontre des jeunes aussi bien mauritaniens que ceux venus des pays de la région ainsi que les thèmes qui seront discutés avec la vision du conseil supérieur des jeunes qui estime que le dialogue est le moyen le plus approprié pour lutter contre les manifestations de l'extrémisme, du terrorisme, et autre dérapage des jeunes.

Il a précisé que le ministère de la jeunesse et des sports accorde une importance particulière à cet atelier régional qui regroupe, outre les jeunes mauritaniens, des jeunes des différents pays du G5 Sahel. C'est ainsi une occasion pour échanger les expertises en matière de politiques de la jeunesse et encourager l'esprit de partenariat dans les stratégies globales de jeunesse, des sports et des loisirs dans la région.

Le ministre de la jeunesse et des sports, M. Mohamed Ould Jibril, a, dans un mot pour la circonstance, souligné que cet atelier va renforcer le rôle que joue le centre avec efficacité dans le monde conscient qu'il est de la nécessité de créer des espaces de dialogue entre les jeunes et les institutions de tutelle.

