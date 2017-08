Sénégal: Installation du nouveau comité de la fédération sénégalaise de football - Dans le fair-play et la sportivité

Le ministre des Sports, Matar Bâ en présence des acteurs du football sénégalais mais aussi et surtout des concurrents du président nouvellement élu Me Augustin Senghor a procédé à l'installation de la nouvelle commission du football. Satisfait de l'ambiance d'ensemble qui a prévalu lors de ces joutes Matar Ba a déclaré « il n'y a que le football sénégalais qui en ressort grandi et revigoré».

Suite à la victoire de Me Augustin Senghor lors des assises électives du samedi 12 août, face à ses principaux concurrents Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte, le ministre des Sports Matar Ba a procédé hier, l'installation du nouveau comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Satisfait du déroulé des élections en général et des assises électives en particulier, Matar Ba a témoigné toute sa satisfaction en ces termes : «dans le cadre de ce processus, mon département a pu apprécier à sa juste mesure, la pluralité des candidatures et des programmes. La qualité et la profondeur des analyses et des débats, la quête permanente quasi permanente et obsessionnelle de transparence et de cohérence. De même que le fair-play, la sportivité et la sérénité observée de la part de tous les acteurs et de toutes les parties prenantes».

Aussi, le ministre des sports n'a pas manqué de magnifier la diligence et l'esprit de dépassement de la part des principaux concurrents. « C'est dans ce cadre d'unité et de solidarité que s'inscrit la convocation de cette cérémonie d'installation officielle du bureau exécutif de la FSF. Autour de Maitre Augustin Senghor en présence des autres candidats, je veux nommer Louis Lamotte, et Mbaye Diouf Dia, ces grands dirigeants émérites qui nous ont permis d'alimenter le débat sain et fécond que nous avons eu sur le football sénégalais», a renchéri le ministre des sports.

Toujours dans ce même registre, le juge, président de la commission électorale, Jean-Louis Toupane a ajouté « le scrutin, en particulier celui du président, a opposé des hommes pétris de talents et aux expériences professionnelles remarquables. A l'instar de toutes les joutes électorales, la période précédant les élections et le jour du scrutin ont révélé des crispations et des crises pouvant faire redouter une crise dans la gestion administrative du football sénégalais. Au final, seules les vertus qu'on prête au sport à savoir le fair-play, l'humilité, l'altruisme ont gagné. Pas de triomphalisme exubérant, ni de défaite amère », a expliqué le magistrat.

ESPRIT DE FAIR-PLAY

Elu pour la troisième fois consécutive, Me Augustin Senghor est revenu sur sa réélection. « Nous sortons de ces élections qui ont été âprement discutées dans un esprit de compétition saine. C'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui aux cotés de Mbaye Diouf Dia et de Louis Lamotte», a indiqué le nouveau président de la FSF.

Pour l'heure, Augustin Senghor fait savoir que l'urgence est dans les prochains matchs auxquels le Senegal devra faire face. «Nous devons nous mettre en mission très vite et savoir que les échéances électorales n'attendent pas, nous n'aurons ni d'état de grâce, ni de repos, les échéances sont là», a-t-il indiqué.

Prenant la parole, Mbaye Diouf Dia, un des postulant au fauteuil de la présidence laisse entendre «je vais l'accompagner dans cette mission». Abondant dans le même sens que son prédécesseur, Louis Lamotte ajoute «c'est le Senegal qui gagne» tout en demandant d'être le 24ème membre du Comité exécutif.

LISTE DES 23 MEMBRES DU COMEX DE LA FSF

Président : Me Augustin Senghor

1er vice-président : Saër Dièye Seck

2e vice-président : Abdoulaye Seydou Sow

3ème président : Daouda Badji

4ème vice-président : Amadou Kane

5ème vice-président : Kosso Diané

Représentants Ligues régionales : Samba Top, Mame Adama Ndour, Mamadou Ndiaye, Malick Thiam

Représentants clubs amateurs : Yaya Baldé, Clavadinou Mendes, Fodé Boucary Dahaba

Représentants clubs L1 : Seydou Sané, Youssou Dial, Babacar Ndiaye

Représentants clubs L2 : Mouhamed Samb, Samsidine Diatta

Représentant Association nationale des arbitres : Amadou François Guèye

Représentant football féminin : Seyni Ndir Seck

Représentant football spécifique : Omar Guèye Ndiaye

Représentant Anciens internationaux : Cheikh Seck

Représentant Association nationale des médecins du sport : Fallou Cissé