Sénégal: Matam / Développement local - Une nouvelle chambre de commerce d'un cout de 220 millions

La Chambre de commerce, d'industrie et de service de Matam (Nord-est) s'est dotée d'un nouveau siège d'un coût de 220 millions de francs CFA, qui a été inauguré mercredi, lors d'une cérémonie officielle présidée par le président du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), Abdoulaye Diop, dont la structure a entièrement financé la construction de l'infrastructure.

La Chambre de commerce, d'industrie et de service de Matam (Ccis-Mt) a étrenné mercredi, son nouveau siège flambant neuf entièrement équipé avec du matériel immobilier et informatique de pointe pour un bon respectable des chargeurs. L'infrastructure a été inaugurée par le directeur général du conseil sénégalais des chargeurs, Abou Diop, en présence des autorités administratives et locales, des chefs d'entreprises, industriels, opérateurs économiques et plusieurs commerçants détaillants. Un parterre hautement rehaussé par la présence de hauts responsables des chambres consulaires, le PCA du Cosec, Serigne Mboup CCBM, Moustapha Cissé Lô président du parlement de la CEDEAO, qui ont fait le déplacement.

La construction de cet immeuble par le Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec) qui répond aux instructions formulées par le Chef de l'Etat à l'issue des travaux du conseil des ministres délocalisé, rentre dans le cadre d'un vaste programme destiné à doter les nouvelles régions issues du dernier découpage administratif de 2008 (auxquelles il faut ajouter Louga, Fatick et Diourbel... ), d'un nouveau siège.

Des décisions que le directeur général du Cosec, Abdoulaye Diop, explique par la nécessité d'outiller "ces nouvelles entités régionales à l'émergence économique tel que souhaitée par le Chef de l'Etat Macky Sall, en leur offrant un cadre approprié pour s'épancher sur les affaires commerciales et les services de la région". Dans ses propos, le directeur général du Cosec soulignera, qu'en plus des constructions d'infrastructures pour abriter les chambres consulaires, une bourse de fret sera installée dans chaque circonscription.

La bourse de fret est, selon lui, une plateforme d'échanges qui est un outil d'exploitation informatique qui permet une confrontation entre l'offre et la demande de transport. Comme quoi, que l'importateur ou l'exportateur qui s'inscrit sur la bourse de fret aura la possibilité de passer des appels d'offre de transport national et international en profitant de la confrontation entre l'offre et la demande. Un cadre d'accueil tout indiqué pour les investisseurs nationaux et étrangers qui intègre «l'orientation des Chambres consulaires régionales qui doivent contribuer à la construction de territoires économiquement viables, compétitifs et porteurs de développement durable, conformément aux objectifs de l'Acte 3 de la décentralisation».

DEVELOPPEMENT D'UN RESEAU D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Docteur Mamadou Ndiadé, a vivement apprécié la construction du nouveau siège régional de la Ccis qui, selon lui, offre à la fois le confort, la modernité et l'innovation technologique recherchés pour les opérateurs de la région pour mieux organiser leur corporation au service du développement. Conformément à cette dynamique, l'opérateur économique révèle avoir inscrit dans son plan de mandature, la réalisation de deux bacs au niveau de la région pour assurer la desserte entre le Sénégal et la Mauritanie.

«Le développement des infrastructures facilitant la circulation des personnes et des biens, est en effet indispensable dans tout développement. Pour la région, la mise à disposition de bac (construit par les ouvriers de la région) au niveau des localités que sont la ville de Matam et le village de Gourel Oumar Ly, qui sont des sites stratégiques qui relient le Sénégal à la Mauritanie, est très importante », déclare t-il.

Le président de la chambre de commerce et de services qui circonscrit son projet dans les dimensions « d'une obligation urgente », apostrophera l'assistance avec le slogan «Yes we can !»... « Oui nous pouvons !» de Barack Obama basé sur l'espoir et le changement, pour traduire son engagement et sa détermination.

Pour la réalisation du projet, le président a informé de la création d'une société des chargeurs de Matam, avec une participation significative de la chambre en ce qui concerne la mobilisation du capital. Un capital où les opérateurs attendent la participation des opérateurs économiques de la région et du Cosec dont ils connaissent l'expertise avérée dans le domaine des transports.