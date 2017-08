Mali: Kalifa Coulibaly - Le Malien s'engage pour 5 ans au FC Nantes

Le FC Nantes a présenté El Ghanassy arrivé au club hier. Le club a également signé Kalifa Coulibaly, le rendant très actif sur le marché des transferts hier. Vu le début de saison des hommes de Ranieri, c'était nécessaire.

En effet, Kalifa Coulibaly (La Gantoise) a signé pour cinq ans chez les Jaune et Vert. « C'est un joueur très grand, bon de la tête, de grande qualité », a asséné Claudio Ranieri, qui semblait particulièrement intéressé par la venue de l'Aigle du Mali. « Il est assez agile de ses pieds, plutôt vivace », a renchéri Young Kruyts, journaliste à Sudpresse, en Belgique. Des qualités rares, pour un joueur de son gabarit. « Aussi, il est bien présent dans le rectangle. »

Le grand (1,97 m !) joueur de 25 ans sera chargé de redynamiser une attaque nantaise muette depuis l'entame du championnat. Lié jusqu'en juin 2019 avec les Buffalos, le natif de Bamako - qui reste sur une saison avec six buts en championnat (+ 4 réalisations lors de la phase finale de la Ligue Europa) - etait attendu jeudi en France. Un accord a d'ores et déjà été trouvé entre les deux clubs (4-5 M€). Sous réserve de la traditionnelle visite médicale de vendredi, l'ancien joueur de Paris et de Courtrai doit s'engager pour une durée de cinq ans avec l'écurie du président Waldemar Kita.

International malien (7 sélections), Kalifa Coulibaly est arrivé relativement sur le tard au plus haut niveau. A 22 ans, il évoluait encore avec la réserve du PSG, après avoir été formé au Real Bamako. Il dispute son premier match en pro avec les Zèbres de Charleroi, en 2014. Il rejoint La Gantoise dès le terme de cette première année. Depuis son arrivée au plat pays, le Malien a inscrit 32 buts, pour 11 passes décisives, dont deux en Ligue des Champions. Un CV honorable, pour celui qui a commencé la saison de bonne manière : un but et trois passes décisives en cinq rencontres officielles. C'est un joueur en forme qui devrait arriver à La Jonelière.