Sénégal: 2e édition du Salon international de l'habitat - Le prix du loyer remis en question

Le Salon international de l'habitat (Sen Habitat) de Dakar, la deuxième édition du genre a été lancée hier, jeudi 17 août 2017. Placé sous le thème: «L'habitat social dans un contexte du nouvel agenda: quels leviers d'accélération», ce salon a été une occasion pour les acteurs de remettre en question les prix du loyer au Sénégal. Le Sen habitat de cette année a pour invité d'honneur, cette année, le royaume du Maroc.

La cérémonie de lancement de la 2e édition du Salon internationale de l'habitat (Sen habitat) de Dakar a été officiellement lancé hier, jeudi 17 août à Dakar. Sen habitat 2017 a pour thème: «L'habitat sociale dans un contexte du nouvel agenda: quels leviers d'aciération». Et, ce thème est subdivisé en deux sous thèmes qui sont successivement: «Stratégie de promotion de l'habitat social et le financement de l'habitat social : contraintes, enjeux et défis». La situation du déficit de logement au Sénégal est transformée en opportunité économique.

En effet le développement accéléré de l'habit social peut constituer un moteur du développement économique grâce au fort potentiel de création de richesse. Selon le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, l'object du Plan Sénégal émergent, dans le domaine de l'habit, consiste à «rendre plus accessible le logement au Sénégal comme le dit le chef de l'Etat qui a pris d'importantes mesures pour appuyer le secteur.3» Il continue: «cet appui multiforme des pouvoirs publics, appliqué à la structure des prix du logement, entraine une baisse significative du prix du logement social du quart au tiers selon les type de logements», déclare Diène Farba Sarr

A en croire Mamadou Lamine Diouf, le directeur de la Promotion de l'habitat social, les thèmes majeurs, c'est de faire en sorte que les prix baissent et de faire une politique dont l'offre augmente. C'est cela qui a permis à certains pays de faire des avancés significatives dans les domaines de l'habitat pour atteindre des objectifs visés. «Le défi visé dans le Plan Sénégal émergent est la production de 15.000 unité d'habitation par an pour combler une partie du déficit estimé à 300.000 unités d'habitation», souligne Mamadou Lamine Diouf.

Des décisions sur le prix du loyer sont de plus en plus remises en question mais, d'après le directeur de la Promotion de l'habitat social, ces décisions étaient prises par le pouvoir public qui permet aujourd'hui de baisser le coût du loyer. «Aujourd'hui l'ensemble des décisions appliquées à la structure type du logement, vous savez, il ya une structure type de prix qui part des investissements de l'ensemble des acteurs jusqu'à la marge pour dégager le prix du logement», explique-t-il.

Selon l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, l'habitat est considéré, par nos deux pays, comme un secteur prioritaires dans la hiérarchie des demandes sociales mais aussi considéré comme un levier de développement économique à même de stimuler la croissance économique pour suivre nos deux pays en émergence. Sen habitat 2017 sera marquée par la participation d'une forte représentation des acteurs, des promoteurs et investisseurs du pays invité d'honneur, le Maroc, avec un pavillon spécial «made in Maroc» et d'autres pavillons comme la France, l'Espagne et le Portugal. En plus, les exposants seront plus proches de la population car ils auront 3 jours de plus à la Place de l'Obélisque pour une meilleure visibilité. Cette deuxième édition va débuter du 10 au 12 octobre à Dakar.