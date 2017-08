Burkina Faso: Hervé Koffi - Une première en Ligue 1 ce week-end

Dans la perspective des matchs aller et retour face aux Lions de la Teranga et comptant pour les éliminatoires de… Plus »

Quelques instants plus tôt, c'est l'Algérien Yassine Benzia qui disait le plus grand bien de con coéquipier: « C'est un très bon gardien. On a entièrement confiance en lui, il montre ses qualités à l'entraînement. Il a de gros réflexes sur sa ligne. »

Débarqué de l'ASEC Mimosas après un titre de champion de Côte d'Ivoire à Lille cet été, Hervé Koffi va connaitre ses débuts en Ligue 1 plus tôt que prévu. Ce samedi, le Burkinabé débutera les cages lilloises en lieu et place de Mike Maignan, l'habituel titulaire expulsé le week-end écoulé devant Strasbourg.

