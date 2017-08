Cameroun: Allemagne - Saar Stars 2017 - Tapis rouge garanti tous au Gala Charity

Située au « Carrefour de l´Europe », la ville de Saarbrücken, en Allemagne souhaite d´avance la bienvenue au gala de charité du 09 Septembre 2017 qu´organise le Club Des Amis,C.D.A. Mieux encore, le tapis rouge sera déroulé aux nombreux invités attendus.

Créé il y a plus de cinq ans, au « carrefour de l´Europe, le Club Des Amis est un groupe apolitique et à but non lucratif, qui a pour devise : Solidarité, Respect et Progrès. Il regroupe en son sein des membres de tout bord qui partagent les idées communes d´entraide, de solidarité et de développement.

C´est dans cette optique qu´il organise le 09 Septembre prochain à partir de 20 heures, un « GALA CHARITY » baptisé « SAAR STARS FIRST EDITION » pendant lequel la talentueuse jeunesse de Saarbrücken rivalisera sur divers plans avec d´autres, venant des quatre coins du monde.

En venant massivement assister à cette festivité colorée d´art culinaire, vestimentaire, de danses... pendant lesquelles les personnes venant de divers horizons, vous avez ainsi l´occasion de communier, déguster les produits de notre terroir et d´ailleurs, esquisser des pas de danse, et gagner aussi beaucoup de lots mis en jeu!

Il convient de signaler que les bénéfices générés par « SAAR STARS FIRST EDITION » seront destinés comme par le passé, à la subvention des œuvres de bienfaisance au "MBOA" !

Le « CLUB DES AMIS » vous souhaite déjà une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Saarbrücken !