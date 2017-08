Sénégal: Répartition du fonds d'équipement des collectivités locales (Fecl) - De nouveaux critères en gestation

Dakar a abrité hier, jeudi 17 août, un atelier de partage du rapport de l'étude sur la détermination de critères de répartition du Fonds d'équipement des collectivités locales (Fecl) et l'amélioration des mécanismes de financement des collectivités territoriales.

Organisé par l'Agence de développement municipal (Adm), il vise la validation par les acteurs de la décentralisation du document sur les critères de répartition du Fonds d'équipement des collectivités locales (Fecl).

Le débat sur les conditions de répartition des Fonds d'équipement des Collectivités locales (Fecl) sera bientôt un vieux souvenir. En collaboration avec le ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire et la Direction des Collectivités locales (Dcl), l'Agence de développement municipal (Adm) a organisé hier, jeudi 17 août, une rencontre sur le nouveau document de répartition de ces fonds. Intitulé «Atelier de partage du rapport de l'étude sur la détermination de critères de répartition du Fonds d'équipement des collectivités locales (Fecl) et l'amélioration des mécanismes de financement des collectivités territoriales», cette rencontre qui a réuni plusieurs acteurs du secteur de la décentralisation, vise la validation du nouveau document sur les conditions d'octroi et de suivi de l'utilisation des ressources du Fecl. Venu présider cette rencontre au nom du ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Alassane Mbengue, directeur de cabinet du ministre Abdoulaye Diouf, a déploré les critères actuelles de distributions des ressources du Fecl basés, selon lui, sur la solidarité nationale.

Poursuivant son propos, il a ainsi, affirmé que l'adoption de ce document va instaurer un système équitable de répartition des ressources, mais aussi mettre un terme à l'émiettement des ressources de ce Fecl. Sous ce rapport, il a annoncé que les autorités sont disposées à mettre en application les dispositions de ce document le plutôt possible et ce, dès 2018 si toutes les conditions sont réunies.Auparavant prenant la parole au nom du président de l'Association des maires du Sénégal (Ams), Omar Bâ, maire de Ndiob et secrétaire permanent de l'Ams, tout en se félicitant de la validation de ce document qui constitue, selon lui, un pas important dans l'approfondissement de la démocratie au Sénégal, a plaidé pour une meilleure vulgarisation des nouveaux critères auprès des acteurs locaux.

Sous ce rapport, il a invité la tutelle à tout mettre en œuvre pour faciliter une appropriation par les acteurs locaux du contenu de ce document à travers des séminaires d'information et de sensibilisation avant la phase d'application. Abondant dans le même sens, son collègue de l'Association des départements du Sénégal (Ads), Baba Ndiaye, président du Conseil départemental de Kaolack, représentant du président de l'Ads, a suggéré la prise en compte dans les nouveaux critères de répartition du Fecl de la taille de la population locale, des équipements dévolus aux collectivités et de leur niveau d'entretien. Poursuivant son propos, le représentant du président de l'Ads a aussi plaidé pour une augmentation sensible du taux de la Tv de 4% à 10%. Se prononçant sur le document soumis à leur validation, Baba Ndiaye a également suggéré qu'il tient compte des nouveaux critères de répartition du Fecl