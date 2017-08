Cameroun: CAN 2019 - Plaidoyer des populations du Nord-Ouest

Dans un document parvenu à notre rédaction intitulé « Voici pourquoi Bamenda doit organiser la Can », les auteurs de cet article présentent les atouts, les qualités de la région du Nord-Ouest et surtout, les enjeux qui reposent sur la décision politique de voir Bamenda abriter un site du tournoi continental.

La démarche est motivée en ces termes : « En effet, le Cameroun devra maintenant se préparer pour accueillir 24 équipes au lieu de 16. Toutefois, ce tournoi donne au régime Rdpc (Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir depuis 1985), l'occasion d'apaiser ce public camerounais qui est tout acquis au football et surtout, celui du Nord-Ouest.

C'est pourquoi nous pensons que le Nord-Ouest mérite d'accueillir un des six groupes de la Can.C'est une occasion en or pour le Premier ministre,chef du gouvernement,Philemon Yang, et les autres gros bonnets du Nord-Ouest présents dans le gouvernement pour s'assurer que la capitale régionale exhibe son hospitalité et son dynamisme au profit de quelques visiteurs ».

Et d'ajouter que la région compte quelques-uns des plus fervents amateurs de football dans le pays. En termes de performances sur le terrain, la région figure parmi les quatre premières, étant donné le nombre de fois qu'elle a remporté le championnat national, précédemment dominé par les équipes des régions du Centre et du Littoral. Nous pensons ici à des équipes comme Kumbo Strikers et Young Sports Academy.

En effet, la ville de Bamenda compte non seulement un grand nombre de fans de foot, mais aussi de grands hôtels obéissant aux normes internationales. Il y a aussi d'excellents équipements médicaux comparativement aux autres régions, qui peuvent éventuellement se porter candidat pour les droits d'hébergement. Cela inciterait également la construction rapide de l'hôpital de référence depuis longtemps promis par le président Paul Biya.

L'aéroport Bafut-Bamenda a été également rendu opérationnel pour faciliter le transport des joueurs et des officiels. Ce qui manque ici, n'est autre qu'une simple mise à niveau des installations pour répondre aux normes internationales.

Certes, les rues y sont déplorables comme dans bon nombre des villes camerounaises, mais l'arrivée des visiteurs pourra encourager le gouvernement à goudronner certaines routes dans la ville. Il convient également de noter que malgré la contribution inspirante de la région dans le développement socio-économique et politique du pays, elle reste l'une des plus rétrogrades en matière de routes et d'industrialisations. Ainsi donc, amener le tournoi dans la région du Nord-Ouest contribuera à combler le fossé et aidera à ouvrir la région sur le marché du tourisme international, lui permettant ainsi de profiter du flux de tourisme international, stimulé par les grands évènements de football.