Sénégal: Equipe nationale de football - Aliou Cissé met la pression sur Mame Birame Diouf

Repositionné comme arrière droit depuis quelques temps en club (Stoke City), Mame Biram Diouf est devenu une équation à résoudre pour Aliou Cissé qui, souvent, le convoque en tant que attaquant de pointe, en équipe nationale du Sénégal.

La plupart des prestations des joueurs de l'équipe nationale sont suivies par le sélectionneur Aliou Cissé. Logiquement en tant que entraineur national, la situation de Mame Birame Diouf ne lui devrait pas lui laisser indifférent. Surtout sur son repositionnement comme excentré ou parfois même arrière droit. Ce qui ne devrait pas être du goût de Aliou Cissé, qui le veut comme attaquant de pointe numéro 1.

Interpellé sur le cas son protégé lors de publication du liste des 26 joueurs devant affronter les Etalons les 2 et 5 septembre prochains Cissé répond : «c'est vrai que le cas Mame Biram Diouf est réel. Il ne faut pas se voiler la face, il vient équipe nationale en tant que pointe et en tant que buteur providentiel de l'équipe. Et d'ailleurs, c'est ce que j'attends de lui, sa faculté de peser sur les défenses, les appels de balle en profondeur. Il est aussi capable de garder le ballon aussi dos au but et de marquer. Mais à Stoke City, sa situation a changé au gré d'un léger aménagement tactique du coach Mark Hughes. Il est souvent utilisé comme piston sur le coté droit et c'est un problème pour nous», a soutenu Aliou Cissé.

Cependant, face à cette situation, l'entraineur national met l'attaquant des Lions face a ses responsabilités. «Je veux lui faire comprendre que si sa situation ne l'arrange pas, il n'est pas dans l'obligation de rester à Stoke City car, en un moment donné, il faut prendre la responsabilité de sa carrière. Les joueurs aussi doivent parfois décider de ce qu'ils veulent faire dans leur club comme en équipe nationale. Si en sélection, ils revendiquent des choses, ils doivent pouvoir le faire aussi en club. S'il n'est pas heureux d'évoluer comme arrière droit. Il doit le dire à la direction du club», a affirmé Aliou Cissé.