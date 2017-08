Sénégal: Diourbel /Saccage des bureaux de vote de Touba - Liberté provisoire pour Serigne Assane Mbacké et Mor Lô

Le responsable politique du Parti démocratique sénégalais (Pds), Serigne Assane Mbacké, et Mor Lo de l'Alliance pour la République (Apr), jugés hier, jeudi 17 août en audience de flagrant délit, ont bénéficié d'une liberté provisoire sur demande des avocats de Serigne Assane Mbacké. Le Procureur de la république, dans son réquisitoire, a demandé la relaxe de ces deux prévenus au bénéfice du doute. L'affaire est mise en délibérée jusqu'au 24 août prochain.

Les présumés coupables d'actes ayant privé des citoyens de leur droit de vote, et de destruction de biens de l'Etat ont été jugés hier, jeudi 17 août, en audience de flagrants délits. A la barre du tribunal de grande instance de Diourbel, Serigne Assane Mbacké du Parti démocratique sénégalais (Pds) et Mor Lo de l'Alliance pour la République. Les mis en cause lors du saccage des 200 bureaux de l'Université Serigne Abdoulahat de Touba ont tous nié les faits qui leur sont reprochés. Les témoins Modou Diop Alias Diaobé ainsi que Mor Talla Sylla ont tous déclaré à la barre n'avoir pas vu les présumés coupables du saccage des bureaux de vote au niveau de ce centre le jour du scrutin.

Par contre Modou Diop alias Baye Dame, qui déclarait lors de l'enquête préliminaire avoir vu Mor Lo détruire une urne au niveau du bureau numéro 6 a nié ces propos a la barre. Il soutient qu'il ne peut pas décrire avec exactitude la façon dont Mor Lo a mis à sac cette urne. Ces propos n'ont pas pu convaincre le Procureur de la république, qui estime qu'il n'y a pas preuves de culpabilité dans le dossier. C'est pourquoi il a demandé au tribunal de relaxer les prévenus au bénéfice du doute.

Le pool d'avocats de la défense de Mor Lo, composé de Me Abdoulaye Babou, Me Bassirou Ngom et Mamadou Seck, ont plaidé pour la relaxe de leur client. Dans ce dossier, il y a une infraction impossible selon Me Ngom ; son client a été arrêté sous le seul témoignage de Baye Dame. Mieux, son client avait quitté les lieux vers 12 heures alors que les faits se sont déroulés vers 15 heures. Il s'agit d'un dossier vide. Pour Me Babou, il ne peut y avoir de saccage ou de blocage du vote. Par contre, il a chargé Serigne Assane Mbacké qui selon lui a mis sa menace à exécution, car ceux qui ont vandalisé ces bureaux ont ciblé des centres ou ils n'étaient pas majoritaires. Le pool des avocats de Serigne Assane Mbacké, composé de Me Elhadji Diouf, Me Adama Fall, Me Amadou Sall, Me Madicke Niang, dans leur plaidoirie, ont demandé la relaxe de leur client. Pour Me Adama Fall, il n y a pas de causalité entre le message de la vidéo reçue et le saccage des bureaux de vote. En plus son client n'était pas sur les lieux au moment du saccage. Des propos confirmés par Modou Diop alias Diaobé qui soutient n'avoir pas vu les deux présumés coupables entre 8 heures et 23 heures.

Pour Me El Hadji Diouf, il s'agit du procès de la honte. Selon lui, le parquet a violé la loi et son client ne devrait pas être arrêté car l'article111 du code pénal est clair : de l'ouverture de la campagne à la proclamation des résultats, toute personne candidate ne peut pas être poursuivie ou arrêtée pour des faits rattachés à a compétitivité. Un avis non partagé par le maître des poursuites qui souligne avoir agi sur la base de l'article 98. Finalement, le tribunal de grande instance de Diourbel a accepté la demande de liberté provisoire introduite par les conseillers de Serigne Assane Mbacké. Les deux prévenus seront fixés sur leur sort le 24 août prochain.