Congo-Kinshasa: Ituri - 40 personnes meurent dans un éboulement de terrain au bord du lac Albert

Au mois de juillet 2016, quatre creuseurs artisanaux d'or étaient morts et six autres blessés dans deux éboulements dans le même foyer minier de Kpangba.

Le camp de pêche de Tara, situé aux pieds des Monts bleus au bord du lac Albert n'a pas échappé à cette pluie. Les gens qui s'y trouvaient se sont abrités dans une quarantaine de cases de fortune. Ces habitants, a renchéri Me Faustin Atilenge, ont été surpris par un éboulement de terres et de grosses pierres qui a couvert hommes, animaux, maisons d'habitation et tout ce qui s'y trouvait.

M. Pacifique Keta, vice-gouverneur de l'Ituri, a fait savoir hier jeudi 17 août que selon un bilan provisoire, un glissement de terrain provoqué par une forte pluie a causé le mercredi 16 août 2017 la mort de quarante personnes et plusieurs dégâts matériels dans le camp de pêche de Tara situé au bord du lac Albert ; rapporte l'AFP citée par Radio Okapi. Ce dernier a précisé : « Hier mercredi, nous avons enterré 28 corps et aujourd'hui nos services vont enterrer 12 autres ».

