Congo-Kinshasa: Régies financières - Le préavis de grève momentanément gelé

« Les agents et fonctionnaires qui travaillent dans les régies financières bénéficient d'une rétrocession de 5% sur les recettes mobilisés chaque mois. C'est depuis le mois de juin qu'ils n'ont rien perçu. Et ça fera bientôt trois mois », a tempêté Fidèle Kiyangi.

Les agents et fonctionnaires des régies financières menacent de déclencher un mouvement de grève. Parmi les revendications, il y a le non-paiement de la prime de rétrocession. Au cours d'un point de presse animée la semaine dernière par le président de l'Intersyndicale nationale de l'Administration publique (INAP), Fidèle Kiyangi, un ultimatum de 72 heures a été lancé au ministre des Finances depuis le 12 août, afin de trouver une solution aux revendications sociales des agents et fonctionnaires. Cet ultimatum a expiré depuis le 15 août à minuit.

