Burkina Faso: Une marche silencieuse samedi en hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 13 août à Ouagadougou

«Dans la nuit du 13 aout 2017, notre patrie, le Burkina FASO, a de nouveau été agressée par l'hydre terroriste, à travers une attaque ignoble du café-restaurant Istanbul situé sur l'avenue Kwamé Nkrumah qui a occasionné la mort de dix-huit personnes de plusieurs nationalités.

En ces moments de douleurs, de deuil et de recueillement où la nation entière pleure ses filles et ses fils ainsi que les amis du Burkina lâchement assassinés, notre devoir citoyen est, au-delà de nos différences de :

- témoigner notre compassion aux familles éplorées et de leur présenter nos sincères condoléances ; souhaiter un prompt rétablissement aux blessés ;

- saluer la bravoure de nos Forces de Défense et de Sécurité et de leur exprimer notre reconnaissance ;

- magnifier le dévouement et l'abnégation des personnels hospitaliers sur la brèche depuis les attentats pour sauver des vies

- réaffirmer notre amour pour la Patrie et notre ferme détermination à la défendre.

Contre le funeste dessein de nous asservir et de nous avilir, nous devons serrer les coudes et redresser la tête pour faire face à l'adversité.

C'est dans cette optique que nous, signataires du présent appel,

- en mémoire aux victimes de l'ignominie,

- en solidarité avec les familles éplorées, les blessés atteints dans leur chair et nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité

- et pour dire non à la barbarie : invitons les populations de la ville Ouagadougou et des communes environnantes à une marche silencieuse le samedi 19 Aout 2017 sur l'avenue Kwamé Nkrumah, marche qui partira du rond-point des Nations Unies en direction du restaurant-café Istanbul et qui débutera à 9H.

Moment de recueillement et de détermination à assumer notre devenir et à ne pas nous le laisser dicter, les seuls moments de prise de parole, à la fin du rassemblement, seront consacrés aux prières et bénédictions pour le repos des âmes de nos chers disparus.

Le comité d'initiative de la marche utilisera tous les moyens de communication pour tenir régulièrement informé l'ensemble de la population sur la tenue de cette activité citoyenne et patriotique.

Na laara, An saara !

La patrie ou la mort nous vaincrons!»

LES SIGNATAIRES

N Nom et prénom(s) TITRE

BAMBARA Augustin Société civile

BARRY Newton Amed Journaliste

BARRY Boureima Député

BAYALA serge Imhotep Société civile

BENAO Batibié Batis Avocat

BEOUINDE Armand Maire de Ouaga

BONKOUNGOU Juliette Député

BOUDO Athanase Député

COMPAORE Raïssa Journaliste- Activiste

DIALLO Aziz Député

HIEN Jonas Société civile

IBRIGA Luc Marius Société civile

ILBOUDOU Laurence Marchal Député

KABORE Harouna Société civile

KOANDA Georges Syndicaliste-UAS

NACRO Fanta Régina Cinéaste

MINOUNGOU Ben Youssouf Journaliste

MINOUNGOU Etienne Homme de culture

MOSSE Abdoulaye Homme politique

OUATTARA Herve Société civile

OUEDRAOGO Ablassé Homme politique

OUEDRAOGO Bachir Ismael Député

OUEDRAOGO Boureima Journaliste

OUEDRAOGO Gilbert Noel Homme politique

OUEDRAOGO Halidou Société civile

OUEDRAOGO Mahamadou lamine Homme d'affaire

OUEDRAOGO Nathanael Homme politique

OUEDRAOGO Philippe Homme politique

OUEDRAOGO Ra-Sablga Société civile

OUEDRAOGO Rasmané Homme Politique

OUEDRAOGO Thomas Société civile

PALM Domba jean Marc Politologue

Samsk Le JAH Société civile

SANFO Youn Chef d'entreprise

SANKARA Benewendé Homme politique

SANGO Abdoul Karim Homme politique

SAWADOGO Mahamadi dit KADAFI Homme d'affaire

(Pdt CCI-BF)

SEREME Saran Femme politique

SMOKEY Société civile

SY Moumina Cheriff Société civile

TABSOBA Achille Homme politique

TRAORE Amadou Homme politique

YABRE Martine Société civile

YAMEOGO Luther Société Civile

ZERBO Ibrahim Homme du Showbiz

ZOUGMORE Chrysogone Société civile