Sénégal: Quand des ados, bienheureux des réseaux sociaux, refont le monde

Le mouvement citoyen Y'en a marre ne se limitera plus à battre le macadam dans la rue, mais au besoin,… Plus »

Toutes choses qui ne sont pas sans risques et qui justifient que l'usage des réseaux sociaux doit être encadré davantage et réglementé, au regard simplement des "dérives" mises en exergue depuis quelques temps par les "victimes du net".

Sans courir le risque d'être jugée ou incomprise, sans faire avec des principes édictés par un paternel trop protecteur, règles qui étouffent et obligent à un âge où on a un désir si ardent de croquer la vie à vie sinon de refaire le monde.

A l'autre bout du fil, à Kaolack, il est facile d'imaginer l'effet partagé, pour une midinette sans doute interdite de sortie mais désireuse de s'évader et de confier à une connaissance-anonyme son mal vivre peut-être, son rêve de belle vie et de bonheur assurément.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.