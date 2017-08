Burkina Faso: Comité koglyaka (1) - Une solution aux problèmes de bon... voisinage

L'intolérance grandissante, l'absence de solidarité entre voisins et la propagation à grande échelle du terrorisme, voilà les raisons qui ont motivé le Centre national pour la démocratie et le développement intégré (CNDDI) à créer les comités koglyaka et de conciliation (CKC). Leur objectif premier est de favoriser la cohabitation dans les secteurs. Le premier comité installé à Wayalghin a présenté son bureau à la presse le samedi 12 août 2017.

Si l'on se réfère aux idées reçues, les populations africaines ont toujours vécu dans la solidarité car la vie en communauté était considérée comme ce qu'il y avait de plus important. Cette perception tournait donc autour du partage et de l'entraide. Comme on le sait le prochain est perçu comme un frère, une sœur, une mère, un père, etc. Pensez-vous que cette notion est toujours d'actualité ? Par exemple, est-ce qu'un enfant qui naît aujourd'hui dans une famille est toujours considéré comme appartenant à toute la communauté ? Selon le Centre national pour la démocratie et le développement intégré (CNDDI), la réponse est non.

A son avis, « la société perd ses repères en ce sens que le pauvre ne suscite plus de la compassion et de la solidarité, le faible ne bénéficie plus de la protection des forts, la solidarité n'est plus une valeur essentielle dans les rapports avec autrui, la vie humaine perd sa sacralité... La politique est l'apanage des médiocres, des méchants et des marchands d'illusions, la nation n'est pas reconnaissante à ses fils méritants, le respect et la protection de la dignité humaine ne constituent plus le fil conducteur des actes quotidiens... » Ce sont autant de raisons qui ont poussé cette organisation de la société civile à proposer une solution, celle de redynamiser les valeurs sociales. Son idée est de créer des Comités koglyaka et de conciliation (CKC). Ainsi, le tout premier CKC a été mis en place dans un « six mètres » du quartier Wayalghin de Ouagadougou, où les habitants se sont réjouis de cette initiative.

« Nous devons réapprendre à considérer les problèmes du voisin comme étant les nôtres »

A l'occasion de la présentation du bureau à la presse, nous avons échangé avec quelques membres dont le président, Gnounoaga Lagemvaré. Selon lui, sa structure sera chargée de promouvoir la cohabitation, de cultiver l'acceptation de soi et du prochain, de favoriser la solidarité lors des évènements, qu'ils soient heureux ou malheureux et de privilégier la médiation en cas de différends. « Dans notre groupe, il n'y a pas de distinction de religion et d'ethnie. Nous pensons que nous devons résoudre nous-mêmes les problèmes qui se présentent à nous. Pour cela, nous allons cotiser de l'argent, chacun pourra donner en fonction de ses capacités ».

A Inoussa Ouédraogo d'ajouter : « parfois, on peut avoir un médecin dans son secteur. Si une personne est malade, celui-ci peut lui prodiguer des petits soins en attendant qu'il se rende à l'hôpital. Nous devons réapprendre à considérer les problèmes du voisin comme étant les nôtres ». A la question de savoir pourquoi le choix de ce secteur pour y installer le premier comité, Inoussa Ouédraogo, président du CNDDI, a indiqué que c'est parce qu'il y vit. « Selon notre vision, nous comptons avoir un CKC sectoriel, communal, provincial, régional avec une coordination nationale ».

A l'issue de cela, plusieurs actions seront menées. Il s'agit de l'identification des membres des différents CKC et l'instauration d'une rencontre semestrielle pour tous les comités ainsi qu'une réunion nationale. En ce qui concerne le volet veille et sécurisation, l'idée est de présenter tout étranger ou suspect à la structure et de créer un système d'alerte en cas de danger. Pour mener à bien ses activités, le bureau compte s'appuyer sur les leaders d'opinions et les chefs coutumiers.

(1) Koglyaka est une combinaison de termes en mooré. Il s'agit du mot kogl qui signifie protéger et yaka qui veut dire voisin