Mali: PDI-BS - Le Seuil de Djenné réceptionné courant avril 2018

Les travaux du seuil de Djenné et les ouvrages connexes sont financés par un groupement de Banque composé du FAD, FKDEA, BADEA, BIDC, Eximbank de Corée du Sud et le fonds Saoudien.

Les travaux concernant les voies d'accès, les canaux d'irrigation sont terminés. En ce qui concerne le seuil, il reste la poursuite de la pose des vannes, qui est arrêtée à cause de la crue, l'installation des équipements hydro-mécanique. Les techniciens assurent que ces travaux s'achèveront en mars 2018. Et la réception provisoire pourra intervenir courant avril 2018.

Une visite guidée a permis aux hommes de médias d'avoir une idée sur l'ouvrage en construction. Le seuil est relié à des routes bitumées en rive droite et rive gauche totalisant 26 km de routes, les digues de protection d'une longueur de 54 km et des canaux d'irrigation. Ces canaux permettront d'irriguer 14 000 ha dont 984 en maîtrise totale. Il est aussi prévu la culture du bourgou pour permettre le développement de l'élevage.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.