Mali: L'amélioration de la gestion des droits pétroliers au centre d'une préoccupation

Dans le cadre de son projet d'Appui à la Gouvernance des Industries Extractives au Mali, la coopération allemande GIZ a financé l'installation du Système OGAS au sein de l'Autorité pour la Promotion de la Recherche Pétrolière (AUREP) du Mali.

Ce système d'administration de cadastre pétrolier a été développé par RDF pour aider les administrations concernées à gérer les titres pétroliers et les revenus associés de façon transparente et vérifiable, et à augmenter la confiance des investisseurs dans le secteur. C'est dans ce cadre que le Ministère en charge des Mines a servi de cadre, le 17 août 2017, à la cérémonie officielle de lancement du référentiel du cadastre pétrolier.

Il faut souligner que depuis la crise politico-sécuritaire au Mali, le secteur pétrolier est au ralenti et en attente que les sociétés pétrolières reprennent leurs activités de recherche. Sur le plan de la bonne gouvernance, c'est le moment idéal pour renforcer les capacités des institutions chargées de la gestion et du suivi de l'activité pétrolière. Une gestion transparente et non discrétionnaire ainsi qu'une publication des informations relatives aux droits pétroliers à travers le référentiel en ligne peuvent augmenter la confiance des investisseurs et les inciter à mieux respecter le cadre légal.

Le référentiel en Ligne, un outil développé par RDF, termine ce cycle de responsabilisation et de transparence en permettant au gouvernement de rendre publique les informations liées aux titres pétroliers et aux paiements associés. Le référentiel peut être synchronisé avec les systèmes cadastraux ou des systèmes de taxes et d'impôts, rendant ainsi les informations accessibles aux parties prenantes et au public. L'information est présentée de manière conviviale et des instruments d'analyse des données sont mis à disposition.

Avec l'aide de RDF, le gouvernement du Mali a lancé son référentiel d'information en ligne en Novembre 2015, avec des données provenant de la direction nationale de la géologie et des mines, à travers son système d'administration de cadastre minier. Pour le secrétaire général du Ministère des Mines, le Mali a décidé de faire de son secteur minier, un moteur de développement socio-économique. Cet objectif ne peut être atteint sans des services modernes et performants répondant aux exigences du moment pour attirer les investissements privés.

Le constat a été fait que le système cadastral actuel souffre de certaines insuffisances, telles que : Un système d'alerte pour les titres qui arrivent à échéance, soit pour le paiement de la taxe, soit pour le renouvellement, ou même leur expiration ; l'appréciation de l'état de fourniture des rapports techniques au regard des engagements du détenteur du titre ; la possibilité de consultation par les opérateurs de l'état d'avancement de leurs dossiers a-t-il fait savoir.