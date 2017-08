Mali: Economie verte au Mali - Intégrer le changement climatique dans les programmes d'investissements

Dr. Boubou Cissé s'est réjoui de la qualité des outils et méthodes qui existent pour prendre en compte les questions liées à l'environnement. Pour lui, ils gagneraient cependant à être davantage améliorés pour mieux intégrer le changement climatique dans les politiques et les programmes d'investissements.

C'est à travers notamment la coordination de la mise en œuvre de la Politique nationale de protection de l'environnement; la protection et la conservation de la nature; la sauvegarde et la gestion intégrée des ressources du Bassin du Fleuve Niger.

Selon lui, la protection de l'environnement comme deuxième domaine prioritaire et définit un objectif spécifique. Lequel vise à «promouvoir l'économie verte à travers une gestion rationnelle des ressources naturelles et une lutte efficace contre le réchauffement climatique».

Mettant à profit l'ouverture des travaux de l'atelier de lancement des activités de mise en œuvre de la Contribution Déterminée Nationale (CDN) du Mali, le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé, a souligné l'importante du premier axe stratégique du CREDD. Intitulé : «Croissance économique inclusive et durable».

