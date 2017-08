Togo: 4 OSC inquiètes face aux propos "va-t-en-guerre du Colonel Yark"

Elles ont pour noms, la LCT, Solidarité planétaire, REJADD-Togo et Action Sud.

Dans un communiqué rendu public ce jour, suite à la conférence de presse conjointe tenue le Jeudi 17 Août 2017 par les Ministres Yark Damehame de la Sécurité et de la protection civile et Payadowa Boukpessi de l'Administration territoriale sur la marche de protestation qu'organise le PNP ( Parti National Panafricain ) le samedi 19 Août 2017 à Lomé et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, elles disent exprimer leurs "inquiétudes face à cette sortie médiatique de ces deux ministres et surtout aux propos de 'va -t- en- guerre' du colonel Yark, de la sécurité, qui laisse entendre : "Mais s'ils s'entêtent ils seront bastonnés et de manière propre. Nous savons ce qu'ils ont dans la tête et cela ne va pas se passer"".

L'Association d'Emmanuel Sogadji et les trois autres disent craindre "le risque de violation des droits humains" et invitent "les acteurs à un dialogue constructif dans le respect des textes régissant les manifestations sur la voie publique de façon à éviter tout dérapage".

Tout en promettant observer avec une "extrême vigilance toute violation des droits humains" pour saisir " les institutions appropriées en cas de défaut de tout part", les quatres OSC réaffirment leurs "attachements au respect des textes de la République, à la paix et la quiétude de chaque citoyen".

Elles demandent pour finir "aux Ministres comme ils savent si bien le faire pour que la sécurité soit garantie pour tous les manifestants, expressions de maturité du peuple togolais et de professionnalisme de nos forces de sécurité, de chercher plutôt à encadrer la manifestation du PNP enfin d'éviter des dérapages que de chercher à l'étouffer".