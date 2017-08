L'état de grâce est terminé depuis le 12 août dernier. Les commerçants sont désormais tenus d'appliquer le décret portant plafonnement des prix et marges du riz, du sucre, de l'huile de table raffinée, de la tomate concentrée et du ciment.

En cas de non-respect des dispositions du décret, les consommateurs sont invités à saisir les services du ministère du Commerce. Une ligne verte a été mise à leur disposition à cet effet. Il s'agit des numé- ros 80 00 00 99 ou 80 08 00 09. Les contrevenants encourent une sanction pécuniaire allant d'un à cinquante millions FCFA. Ils risquent en outre la saisie de leurs marchandises ainsi que la fermeture de leur magasin. Pour sensibiliser les commerçants sur ces nouveaux prix, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, n'a pas ménagé ses efforts. Il a eu une séance de travail à Yamoussoukro avec les 31 préfets représentant les 31 régions du pays et les 31 directeurs régionaux du commerce, le 31 juillet dernier afin qu'ils informent les populations et les différents acteurs du commerce sur le décret portant plafonnement des prix.

Entre-temps, les agents de la direction du Commerce intérieur étaient à pied d'œuvre dans le cadre de la sensibilisation. Plus de 25.000 affiches sur les nouveaux prix ont été confectionnées et placardées dans les grandes surfaces et autres boutiques. Lors de la présentation du décret à la presse, le directeur général du Commerce intérieur, Koizan Kablan Aimé, a souligné que les prix fixés l'ont été en accord avec les industriels et les commerçants. Aussi les marges des grossistes ne dépassent pas 3%. Quand celles des demi-grossistes et détaillants sont respectivement de 6 et 12%. Au vu de toutes les actions du ministère pour les sensibiliser, les commerçants ne peuvent évoquer le manque d'information pour se défiler dans l'application des nouvelles mesures.

Par ailleurs, à travers leurs faitières, leurs avis ont été pris en compte dans le plafonnement de ces prix. Pour rappel, le 12 juillet dernier, le conseil des ministres a adopté le décret N° 2017-467 portant plafonnement des prix et marges de certains produits, pour agir efficacement sur le coût de la vie et à soulager les populations. Et ce, pendant six mois. Selon le décret, le sac de riz de 50 Kg (25% de brisure origine Vietnam) est plafonné à 15.600 FCFA. La tomate concentrée de 70g doit être vendue au prix maxima de 100 FCFA ; la bouteille d'huile de 0,9 litre à 875 FCFA ; le sachet de sucre blanc d'un kilo à 750 FCFA et le sac de ciment (CPJ 32.5) à 4500 FCFA à Abidjan.