Alors que «sitiasion tré tré so», et que les travailleurs du transport se disent prêts à entamer une grève générale, les membres de l'opposition affichent une certaine réticence. D'ailleurs, ils sont plutôt amorphes, alors que les employés ne tiennent plus en place. Est-ce à cause de l'échec de la marche pacifique organisée vendredi 11 août, contre la hausse des prix des carburants ?

Ce qui est sûr, c'est que l'opposition ne compte pas descendre dans la rue pour protester contre le Metro Express. Dans une interview à l'express, le président du Mouvement patriotique, Alan Ganoo, a signifié son intention de ne pas participer à des marches de protestation.

De son côté, le Parti travailliste, face à la presse jeudi 17 août, a à peine parlé du Metro Express. Un membre du parti rouge a affirmé que la question d'une marche de protestation n'a jamais été évoquée jusqu'ici.

Même son de cloche du côté du Parti mauricien social-démocrate (PMSD). «La question n'a jamais été abordée au niveau de la direction», avance le secrétaire général du parti, Mahmad Kodabaccus. Le PMSD ne compte pas participer à une quelconque manifestation, bien qu'il se montre solidaire avec les employés d'autobus et ceux qui devront quitter les lieux pour faire place au projet du Metro Express.

Le Mouvement militant mauricien ne veut pas non plus s'associer à une quelconque manifestation. Au sein du parti mauve, on affirme que les Mauriciens ne s'intéressent plus aux manifestations...