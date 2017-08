Ile Maurice: Agression mortelle de Gerald Charlot - «Zot inn bat li pou touy li... »

Elle a perdu son époux, il y a dix ans. Et, n'écoutant que courage cette mère de deux enfants a… Plus »

Selon notre interlocuteur, toutes ces accusations «ti fatig latet Gerald. Li marsé li al lopital pou so bann rendez-vous. Li al distrer li». Et c'est justement en se rendant à l'hôpital Candos, le vendredi 4 août, que Gerald Charlot a été agressé.

«Zot inn bat li pou touy li» Diabétique, cet habitant de l'avenue Surcouff, à Camp-Levieux, a dû quitter l'école très tôt. «Li ti pé gagn bann kriz ek ti pé tonbé.» C'est d'ailleurs pourquoi il a dû mettre un terme à son travail comme maçon. Or, raconte Jean David, parce que son frère ne pouvait travailler, il faisait l'objet de médisances. «Kouma enn ti zafer perdi zot dir Gerald ki'nn kokin. Li pa korek.» D'autant plus, insiste-t-il, que son frère n'était pas du genre à toucher les choses qui ne lui appartenaient pas.

Dorette Nanette et Jean David Charlot expliquent que leur frère, qui était l'aîné, était quelqu'un de timide, qui n'avait pas beaucoup d'amis. «Il préférait rester à la maison, entouré de sa famille. Il restait dans sa chambre, écoutait de la musique, regardait la télé et jouait avec ses nièces et neveux», souligne Dorette.

