Angola: Élections / 2017 - Un professeur de l'université 11 de Novembro souligne l'importance du vote

Cabinda — Le professeur à l'Université 11 de Novembro, province de Cabinda, José Mapuia André, a réaffirmé jeudi que le droit au vote «permet une participation sociale active qui renforce la démocratie».

S'adresser aux étudiants universitaires lors d'une table ronde sur «La contribution de la société civile à la promotion et garantie de la démocratie», l'académicien a déclaré que le droit au vote a également contribué à la culture de la paix, du dialogue et de la cohésion sociale, un aspect important pour le développement social, de l'équité et de la justice.

José Mapuia André a défini la société civile comme des associations professionnelles, des syndicats, des institutions politiques, des coopératives, des groupes de genre, culturels et religieux, qui jouent un rôle actif dans la société et cohabitent avec l'État, s'attendent à recevoir des informations sur le droit, les devoirs et les obligations, étant appelée à coopérer dans la transmission des lois et ordres donnés par l'Etat en tant que titulaire du pouvoir.

Il a souligné que l'Angola, en tant qu'état démocratique et de droit, exerçait une démocratie participative et un exercice du pouvoir basé sur la participation de tous les citoyens, la prise de décision politique exercée par les partis et le processus électoral où le peuple choisit celui qui gouvernera.

Au cours de la table ronde, coparrainée par l'Université 11 de Novembro et le Conseil provincial électoral, sous le thème «Le rôle de l'université dans la promotion de la démocratie pendant la période électorale», ont été débattus des sujets tels que «Le processus électoral à la lumière du régime juridique angolais "et" Le rôle de l'église dans la consolidation de la démocratie en Angola".

La rencontre s'est déroulée dans l'amphithéâtre de l'Institut Polytechnique Supérieur de Cabinda (ISPC) et a compté sur la participation des enseignants, des étudiants, des membres de la société civile, des entités ecclésiastiques et des représentants de tous les partis et la coalition électorale en lice aux élections de 2017.