Burkina Faso: Attaque café Aziz Istanbul - Les condoléances du Président du CES

communiqué de presse

Notre pays vient d'être la cible d'une nouvelle attaque terroriste dans la nuit du 13 au 14 août 2017 au café « Istambul » sur l'avenue Kwamé N'Krumah faisant plusieurs victimes et de nombreux blessés.Cette attaque barbare et lâche perpétrée contre des burkinabè et des amis du Burkina Faso est indigne de notre monde.

Au nom du bureau du Conseil Economique et Social (CES), de l'ensemble des Conseillers et en mon nom propre j'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Je salue l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité, et le professionnalisme de tous les autres corps de métier chacun ayant à son niveau joué avec détermination sa partition.

J'invite de ce pas l'ensemble de nos compatriotes ainsi que tous ceux qui vivent sur cette terre libre du Burkina Faso à l'unité d'actions, à la solidarité et à plus de vigilance pour que notre peuple sorte victorieux de ce combat que nous imposent ces forces du mal.

En ces moments particulièrement difficiles, nous devons, plus que jamais montrer notre attachement à notre Nation et défendre avec vigueur et détermination nos valeurs citoyennes et républicaines à travers un engagement citoyen.

Que Dieu bénisse le Burkina Faso !

Révérend Docteur Moïse Napon

Président du CES

Commandeur de l'ordre national