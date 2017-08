Maroc: Participation du Maroc à la 13ème édition de la Foire du livre de Panama

La 13ème édition de la Foire internationale du livre au Panama s'est ouverte, mardi à Panama City, avec une présence remarquable du Maroc pour la deuxième fois.

Le Maroc est représenté à ce grand événement culturel (15-21 août) par la chercheure à l'Université Hassan II à Casablanca, Rajaa Dakir, et l'historien Rachid Lahlimi El Alami, qui participent à une série de conférences, séminaires, sessions de formation, des présentations de livres et des ateliers littéraires. Les académiciens marocains, spécialistes de l'interculturalité, de la littérature comparée et de l'histoire de la littérature partageront avec les autres participants à cette manifestation culturelle internationale, les techniques et méthodes non conventionnelles de l'étude de la langue et de l'histoire en parcourant les trois régions du pays (Panama City, Coclé et Chiriqui).

Cette participation marocaine à la Foire internationale du livre au Panama s'inscrit dans le cadre des efforts de l'ambassade du Maroc à Panama City visant à renforcer les liens d'amitié et de coopération unissant le Royaume au Panama et aux pays d'Amérique centrale, en particulier à travers la culture, a indiqué le chargé d'affaires à l'ambassade marocaine Adil El Alami.

La deuxième journée de cette manifestation culturelle a été marquée par la présentation du livre "L'histoire du Maroc et du Panama, du point de vue poétique des femmes", une étude anthropologique réalisée en hommage à la poésie des femmes des première et dernière générations par le laboratoire de recherche sur le Maroc et le monde ibérique et ibérico-américain, relevant de l'Université Hassan II de Casablanca en collaboration avec l'Université de Panama, a fait savoir le diplomate marocain.

Les deux institutions réunissent dans ce travail de recherche créative, dirigé par Rajaa Dakir et Mariafeli Domínguez, des universitaires, des chercheurs et des écrivains de renommée, pour aborder le patrimoine poétique féminin à travers notamment "Les fassies et la poésie du printemps", "La poésie populaire hassanie", "La poète amazighe" et "L'hymne de Tassaoute".

Le programme de la 13ème édition de la Foire internationale du livre au Panama, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre panaméenne de la culture, Marcela Paredes, et son homologue de Colombie, invitée d'honneur de cette édition, Mariana Garcés Córdoba, en présence d'une pléiade de personnalités du monde de la littérature et de la culture, comporte aussi des conférences et rencontres littéraires ainsi que la présentation et la signature de plus de 250 livres, œuvres littéraires et recueils de poésie.

Plus de 30 écrivains et poètes de différentes nationalités et des dizaines de maisons d'édition représentant notamment le Panama, la Colombie, le Mexique, le Guatemala, le Nicaragua, l'Allemagne, l'Espagne, Costa-Rica et Porto-Rico prennent part à cette édition, organisée par la Chambre panaméenne du livre, et qui table sur plus de 100.000 visiteurs.

Le Maroc avait participé, pour la première fois à la Foire internationale du livre de Panama en 2016 avec un stand où il avait exposé plus de 100 publications en langue espagnole, éditées par le Centre Mohammed VI pour le dialogue des civilisations à Coquimbo (Chili).