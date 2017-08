Maroc: Commémoration de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

C'est ainsi que le 16 novembre 1955, le défunt Souverain fit un retour triomphal dans son pays, apportant avec lui la bonne nouvelle de la fin du protectorat et de l'avènement de l'indépendance et de la liberté.

Date majeure de l'histoire du Maroc, le 20 août 1953 perdure dans la mémoire collective comme une preuve magistrale de la parfaite symbiose entre un grand Roi, Feu S.M Mohammed V, et le peuple ; une symbiose marquée par les sacrifices consentis de part et d'autre, l'un par l'exil forcé et l'autre par la résistance pacifique et l'attachement indéfectible au Trône alaouite.

