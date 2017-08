Maroc: Le chemin de "l'école" en plein été à Témara

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

"Outre les activités éducatives, ce programme propose des ateliers dédiés au dessin, à la peinture, au chant, à la musique, au théâtre, tout en plaçant la lecture au cœur de toute activité, afin de faire de cette pratique une habitude quotidienne et un moment de plaisir et de joie ", a confié à la MAP, le président de l'AMEJ, section Témara, Khalil Saadi.

Destiné aux élèves de première et deuxième années du primaire, ce projet cible les enfants issus de milieux défavorisés et vise à développer leurs capacités et leurs compétences intellectuelles et les aider à bien maitriser les connaissances acquises au cours de l'année scolaire écoulée et à bien se préparer pour la prochaine rentrée.

Ce programme, mis en œuvre par l'Association marocaine pour l'éducation de la jeunesse (AMEJ), section Témara, s'inscrit dans le cadre du projet " Lire pour réussir ", initié par le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Comme Nassima, ils sont 60 élèves de Témara, 34 garçons et 26 filles, à bénéficier du programme "lecture estivale" et à rompre, ainsi, avec la mauvaise habitude de se déconnecter complètement de l'école pendant les vacances d'été, ce qui entraîne la perte des acquis scolaires.

Ce sont les vacances d'été. Pourtant, Nassima, âgée de 7ans, se réveille chaque matin à 8h pour se rendre en compagnie de sa mère à " l'école ". En fait, il s'agit du Centre de renforcement des compétences des jeunes à Témara, qu'elle fréquente pour surmonter ses difficultés en lecture et en écriture et bien se préparer pour la prochaine rentrée scolaire.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.