Maroc: Le Groupe d'amitié parlementaire Australie-Maroc officiellement mis en place à Canberra

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Lors de cette cérémonie, le président du Groupe d'amitié, le député Andrew Laming, a indiqué qu'il se réjouissait de l'excellence des relations maroco-australiennes, mettant en exergue l'importance de l'établissement d'un dialogue régulier entre les institutions législatives des deux pays, pour améliorer la connaissance mutuelle et échanger les expériences respectives dans les domaines d'intérêt commun. Il a souhaité, en l'occurrence, que ce Groupe permette d'explorer les opportunités de coopération existantes dans des secteurs tels que le tourisme et les ressources énergétiques.

Le diplomate marocain n'a pas manqué, dans ce contexte, de relever les relations approfondies qu'entretient le Maroc avec les ensembles régionaux européen, africain et arabe. Cette position est illustrée, notamment, par les relations singulières et fraternelles avec les pays arabes, la coopération solidaire et agissante avec les Etats africains et par le Statut avancé qui lie le Maroc à l'Union européenne, a t-il souligné.

Après avoir mis en évidence les principales réformes politiques et sociales réalisées par le Royaume sous la conduite éclairée de S.M le Roi, il a donné un aperçu des résultats des différentes politiques, mises en œuvre par le Maroc, dans le domaine industriel, agricole et commercial.

A l'occasion du lancement officiel de ce Groupe, l'ambassadeur du Maroc à Canberra, Karim Medrek a salué l'intérêt dont fait l'objet le Maroc en Australie, non seulement auprès de l'opinion publique, mais aussi des décideurs et responsables politiques.

Comprenant 24 parlementaires et sénateurs de différentes tendances politiques, le Groupe d'amitié est présidé par Andrew Lamine, membre du Parti Libéral (majorité gouvernementale) et co-présidé par Maria Vamvakinou, représentante du Parti Travailliste (opposition).

Le Groupe d'amitié parlementaire Australie-Maroc a été officiellement mis en place mardi, au Parlement australien, en vue de favoriser les échanges entre les institutions législatives des deux pays, et ce dans le cadre du développement des relations entre le Royaume du Maroc et l'Australie.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.