Congo-Kinshasa: Ouverture de la 2è Foire agricole internationale de Kinshasa

Le site est organisé en deux zones spécifiques: celle du FPI, réservée aux opérateurs agricoles qui ont bénéficié de financements du Fonds de promotion de l'industrie, et celle de l'ANAPI (l'Agence nationale pour la promotion des investissements). Le programme prévoit aussi l'exposition de quelques espèces animales, a précisé Magloire Kabemba, ministre provincial de l'agriculture et développement rural.

L'évènement vise à présenter une vitrine des potentialités agricoles de Kinshasa et des autres provinces de la RDC, les innovations et résultats des recherches dans le domaine de l'agriculture.

Pendant dix jours, le ministère provincial de l'Agriculture et Développement Rural de Kinshasa réunit les opérateurs du secteur agricole, les investisseurs et les banques autour du thème : «Entreprendre, innover et investir».

