Congo-Kinshasa: L'Union européenne insiste sur l'«inclusivité» du CNSA

«Ç'a été une préoccupation, dès le départ de rendre cette institution aussi inclusive que possible. Le président [Joseph Olenghankoy] nous a fait part des démarches qu'il continue à avoir avec les uns et les autres pour qu'il y ait encore de nouveaux membres qui viennent se joindre à cette institution», a affirmé Bertrand Soret.

Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral (CNSA) devrait continuer à travailler pour obtenir l'inclusivité des dirigeants en son sein, a déclaré le chef de section politique, communication, presse et information de la délégation de l'Union européenne, Bertrand Soret, à l'issue de sa rencontre avec le président du CNSA, Joseph Olenghankoy, jeudi 17 août à Kinshasa.

