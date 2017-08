Congo-Brazzaville: Colonie des vacances 2017 - Owando attend ses invités

Les enfants appelés à prendre part à la colonie de vacances devraient avoir l'âge compris entre 8 et 12 ans. Ils devraient être de nationalité congolaise et avoir de bons résultats scolaires.

Au total, quelque 255 enfants dont 140 filles et 115 garçons venus des douze départements du Congo y compris, ceux issus des familles autochtones et des personnes vivant avec handicap devraient profiter cette année du programme « colonie de vacances Owando 2017 », contre 424 l'année dernière.

« La colonie aura bel et bien lieu à Owando et l'ouverture c'est aujourd'hui, puisque nous avons déjà des équipes sur place et les enfants prennent leur départ dans les douze départements du Congo. Là, nous assistons au départ des enfants qui sont venus des départements du Kouilou, Pointe-Noire, Niari, Bouenza, Lékoumou et puis ceux de la Sangha, Plateaux, Cuvette-ouest, Cuvette ont aussi pris leur départ dans leurs lieux respectifs d'habitation », a-t-elle déclaré.

