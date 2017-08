Congo-Brazzaville: Enseignement général - Des accords pour la fabrication de 100 000 tables-bancs

Il a également rappelé que la signature de ces protocoles d'accord s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025, adoptée au début de cette année. Appuyée par des partenaires techniques et financiers, cette stratégie qui concerne les trois sous-secteurs de l'éducation nationale définit, entre autres, les concours pour améliorer les conditions de travail, d'apprentissage des enseignants et des élèves.

A travers ces accords, les deux sociétés qui exploitent et transforment du bois dans la Likouala (au nord du pays) et à Nkoungou dans le district de Hinda (Kouilou), se sont engagées à fournir chacune au gouvernement, 50 000 tables-bancs en 3 ou 4 ans. Pour ce faire, chacune d'elle devrait empocher une somme d'environ 3 milliards FCFA, incluant également le transport dans les départements.

Conclus à Brazzaville le 17 août d'une part par les ministres Calixte Nganongo des Finances et Anatole Collinet Makosso de l'Enseignement primaire et secondaire, et d'autre part par William Massengo de Likouala Timber et Peter HII, PDG de Taman Industries, ces accords ont un grand intérêt pour le Congo. Ils devraient permettre de financer la fabrication de 100 000 tables-bancs et la construction d'un lycée interdépartemental à Vidoulou (frontière Pointe-Noire-Kouilou) pour un montant de près de 10 milliards FCFA.

Dans le but de combler le déficit en tables-bancs dans certaines écoles congolaises, le gouvernement vient de signer deux protocoles d'accord avec les sociétés forestières Likouala Timber et Taman Industries.

