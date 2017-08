Cameroun: Souza - Le « mort Minkala » débarque bien vivant à sa veillée mortuaire

Alors chers compatriotes, pourquoi avant la levée des corps dans nos morgues, certaines familles s'adonnent avec joie à une partie sans cesse de beuverie ? Un sujet ivre est-il encore lucide ? Si la famille Minkala était lucide, on ne serait pas arrivé à cette confusion. En attendant, bon vendredi et à vendredi

L'un de ses frères, Joseph L., a expliqué que la dernière fois que la famille l'avait vu c'était il y a deux ans: « Minkala Georges est partie depuis bientôt deux ans , laissant une femme et un enfant. Sans nouvelle de lui, on le croyait mort », a-t-il dit

L'inattention des parents du défunt et une erreur dans la lecture du registre de la morgue, va déboucher sur une malencontreuse situation. Sans vérification, un corps est traité, habillé et introduit dans le cercueil qui sera hermétiquement fermé.

