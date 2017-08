Cameroun: Des entreprises tchadiennes ont ravi aux nationaux 500 milliards de FCfa de contrats dans l'Extrême-Nord

Afin d'inverser cette tendance, le comité régional que dirige M. Zondol envisage d'organiser une rencontre avec les opérateurs économiques de la région de l'Extrême-Nord, afin de les sensibiliser sur la nécessité d'aller en groupement à la conquête des contrats d'infrastructures. Car, souligne-t-il, « si les entreprises locales unissent leurs moyens matériels et financiers, elles peuvent faire des offres capables de concurrencer les entreprises étrangères et de ce fait, gagner les marchés »

Dans le détail, l'on retrouve les entreprises tchadiennes sur les travaux d'infrastructures du Projet d'urgence de lutte contre les inondations (Pulci) dans les localités de Maga et de Yagoua ; les travaux relatifs au Projet d'aménagement des périmètres hydro-agricoles sur une surface de 130 hectares dans le Logone et Chari ; la construction des tronçons routiers Maroua-Mora, Maroua-Bogo, Tchéré-Meri ; ainsi que l'entretien de la route Gaklé-Mokolo et de la voirie urbaine de Yagoua.

