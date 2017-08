Congo-Kinshasa: Le pays arrive en tête du nouveau déplacement interne

Les catastrophes dues aux affaissements des terres sont fréquentes dans cette province de l'Est de la RDC. Plus »

Il sied de noter que, le NRC a été l'une des premières organisations d'aide internationale à répondre à la crise dans cette zone, en fournissant de l'aide en vivres et en éducation à 18,000 personnes dans le besoin. Mais en dépit de besoins immenses et croissants, le financement a été lent à obtenir. C'est ainsi que le CNR déplore le fait que l'appel d'aide internationale de 812 millions de dollars américains, pour les personnes dans le besoin en RDC, n'a atteint qu'un quart de financement.

Au total, 3,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de la RDC et près de 487 000 ont fui vers les pays voisins, y compris l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et l'Angola. Le communiqué précise que, la plus grande augmentation de réfugiés fuyant dans le pays provient de la région du Kasaï vers Angola.

« Les conflits en RDC ont un impact dévastateur sur les civils et aucun signe de diminution n'est observé. Depuis juin 2016, déjà deux millions de personnes ont été forcées d'abandonner leurs maisons dont environ la moitié a fui cette année », a déclaré Ulrika Blom, directrice pays du Conseil norvégien pour les réfugiés en RDC. Avant d'affirmer que, « Nous observons une catastrophe en cours de réalisation. Nous avons besoin de plus de soutien maintenant ».

