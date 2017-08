Togo: L'ANC s'en mêle !

Le parti demande à la même occasion "aux autorités de respecter et de protéger l'intégrité physique des manifestants dont l'action n'entrave en rien la libre circulation des personnes et des biens". Aussi, met-il "en garde et exhorte les autorités togolaises à tout mettre en oeuvre pour éviter que le sang d'un seul togolais ne coule de nouveau sur la terre de nos aïeux".

Après la CDPA, le parti du Chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, l'ANC (Alliance Nationale pour le Changement) sort à son tour de son silence pour se prononcer sur la brouille qui a vu le jour entre le gouvernement togolais et le PNP quant à la marche que cette formation politique projette d'organiser demain samedi dans cinq villes du Togo à savoir, Lomé, Anié, Bafilo, Sokodé et Kara.

