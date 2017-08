Sénégal: Crash Sénégal Air - La disparition de l'avion limite les possibilités d'analyse des facteurs de son crash (enquêteur)

Le mouvement citoyen Y'en a marre ne se limitera plus à battre le macadam dans la rue, mais au besoin,… Plus »

"L'équipage de HS 125 est resté inerte après l'abordage. Il n'a plus répondu aux messages et n'a pas non plus atterri à Dakar comme prévu. Un problème de dépressurisation pourrait, probablement être à l'origine de sa passivité. Seuls les enregistreurs de vol du HS 125-700 A auraient pu nous édifier", a expliqué M. Traoré.

Le directeur du BEA Sénégal et l'enquêteur désigné Amadou Diaw ont presenté à la presse le rapport technique de l'accident aérien entre un avion de Sénégal air et un Boieng de la compagnie aérienne CEIBA en septembre 2016.

Dakar — Le directeur du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) du Sénégal, Amadou Lamine Traoré a estimé, vendredi à Dakar, que la disparition de l'avion de la compagnie privée sénégalaise Sénégal Air avec les membres d'équipage et les enregistreurs de vol limite les possibilités d'analyse des facteurs causaux de son accident avec le boieng de la compagnie CEIBA en septembre dernier.

