Angola: Le Ministère de l'Administration Publique rapproche ses services des citoyens

Situé à proximité des installations du Port de Luanda, en plein centre ville, cet immeuble de 18 étages, construit en l'espace de 36 mois, et qui est simultanément siège du Ministère de l'Administration Publique et de l'Institut National de Sécurité Sociale, occupe une surface totale de 18.400 mètres carrés.

Interpellé par la presse, en marge de la cérémonie d'inauguration, le ministre de l'Administration Publique et Emploi a déclaré: "Notre idée consiste à rapprocher davantage les services des usagers et des clients. C'est important pour nous d'avoir un siège central, mais c'est aussi important d'avoir les services municipaux et provinciaux".

Presidente da República, José Eduardo dos Santos, inaugura edifício que alberga os serviços do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e do Instituto Nacional de Segurança Social

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.