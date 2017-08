Angola: Elections / 2017 - Le MPLA forme des délégués de liste à Marimba

Marimba — Soixante-quatorze délégués de liste du MPLA pour les élections générales du 23 août de cette année sont formés dans la municipalité de Marimba afin d'assurer le fonctionnement des bureaux de vote.

La formation commencée jeudi se termine samedi 19 et sert à préparer les délégués aux actions à développer et à faire connaître la législation, l'assistance électorale et l'éthique que les électeurs devraient observer pendant et après le vote.

Selon le formateur Metuzalém Garcia, la formation est d'une extrême importance, raison pour laquelle il est nécessaire que les délégués maîtrisent des matières à l'ordre du jour afin que les bureaux de vote soient correctement organisés.

Il a invité les participants à arriver tôt aux bureaux de vote afin de les ouvrir aussi tôt, avant l'arrivée des électeurs, afin que la fermeture, le comptage et d'autres responsabilités puissent être réalisés avec la responsabilité et succès.

La municipalité de Marimba est située à 300 kilomètres de la ville de Malanje et a une population d'environ 31 000 habitants, répartie dans les communes de Dala samba et Milando, où l'agriculture, la chasse et la pêche sont les principales activités de subsistance.