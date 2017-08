Angola: Deux nouvelles Unités de production de poisson en conserve inaugurées à Tombwa

Tômbwa (Angola) — Deux nouvelles Unités de production de poisson en conserve, congélation et conservation du poisson ont été inaugurées vendredi dans la municipalité de Tombwa, province de Namibe, par la ministre de la Pêche, Victória de Barros Neto.

Il s'agit de l'entreprise Pes-Sul spécialisée dans la production de conserve, et de Nova Vida, une autre entreprise experte en congélation du poisson.

Constituée par deux lignes de transformation, l'entreprise Pes-Sul, dont la capacité de production journalière est de 125.000 boîtes de conserve, emploie 250 travailleurs, dont 150 femmes.

Pour sa part, la fabrique Nova Vida, nouvellement construite, est capable de produire journellement 250 tonnes. Cette unité, qui a une capacité de conservation journalière de 300 tonnes de poisson, dispose de dix tunnels de congélation et emploie 300 travailleurs nationaux, en majorité des jeunes.

Le développement et la croissance de l'Industrie de poisson à Tômbwa sont, aujourd'hui, une réalité grâce à la mise en place des nouvelles infrastructures et la réfection des vieilles fabriques locales, jadis complètement paralysées, qui élevaient très haut le taux de chômage et de pauvreté, a déclaré la ministre dans son mot de circonstance.

La ministre a rappelé que l'Angola est un pays qui produisait déjà du poisson en conserve avant et après son indépendance (en 1975), et que les unités se trouvaient dans les provinces de Namibe et de Benguela.

En 2016, l'Angola avait importé plus de 883.000 tonnes de divers types de conserve, en provenance notamment du Maroc, de l'Indonésie, de la Thaïlande et du Portugal.

Selon le Plan National de Développement (PND), l'Angola devra produire, de 2012 à 2017, au moins 4.600 tonnes de conserve. Cette production devra substituer les importations et surtout créer des excédents pour le marché extérieur.

La municipalité de Tômbwa se situe à quelque 93 kilomètres au sud de Moçâmedes, chef-lieu de la province de Namibe (littoral-sud).