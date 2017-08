Congo-Kinshasa: Crise humanitaire en RDC - Les Pays-Bas apportent une aide de 3 millions d'euros

Le Royaume des Pays-Bas a déicidé de verser une aide de 3 millions d'euros au fonds humanitaire des Nations unies. Cette participation néerlandaise vise notamment la région du Kasaï, secouée depuis près d'une année par l'insécurité. Mais de façon plus large, cette aide financière contribuera au fonds humanitaire de l'Onu pour soutenir l'action humanitaire en RDC, indique un communiqué de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en RDC.

Le montant disponibilisé permettra de répondre aux besoins les plus urgents des déplacés, en majorité des femmes et des enfants, notamment, en ce qui concerne la nourriture, les soins de santé, l'hébergement et l'accès à l'eau, précise le document.

Ce dernier rappelle qu'un arrangement a été signé à New York le 9 d'aout 2017, entre le représentant permanent des Pays-Bas aux Nations unies et un représentant du Programme des Nations unies pour le développement(PNUD).

A cause des violences au Kasaï et la détérioration de la sécurité dans les autres parties du pays, les besoins humanitaires ont augmenté dans le pays. La RDC compte actuellement 3,8 millions de déplacés, le chiffre le plus élevé en Afrique. Parmi eux, 1,4 millions viennent du Kasaï. Il s'avère par ailleurs important de souligner qu'à part les déplacés, 7,7 millions de congolais souffrent de l'insécurité alimentaire, rappelle le communiqué.

Le Royaume des Pays-Bas exprime sa préoccupation au sujet de l'impact de cette situation sur la vie de millions de congolais. Il rappelle que les personnes les plus touchées sont celles considérées comme les plus fragiles, telles que les femmes, les enfants et les personnes âgées.

Il appelle ainsi le gouvernement congolais à prendre des mesures urgentes, en vue d'atténuer la souffrance des populations concernées. Pour atteindre les nombreuses personnes déplacées, il est de la plus haute importance, que les autorités congolaises facilitent aux organisations humanitaires l'accès dont elles ont besoin, pour faire face aux besoins les plus urgents de populations touchées par ce drame.