Ile Maurice: Eau-Bouillie - Le mystère du puits

Non loin du puits, on retrouve également une pépinière où poussent une variété de plantes. Une décision somme toute normale des autorités, étant donné le climat de l'endroit.

D'ailleurs, les automobilistes qui sortent du Nord pour se rendre dans les hautes Plaines-Wilhems ne s'y sont pas trompés. Ils sont, en effet, nombreux à traverser les lieux, non seulement pour gagner du temps, mais aussi - et surtout - pour baigner dans la nature, loin de la foule déchaînée, l'espace de quelques minutes.

Vous avez envie de respirer un grand bol d'air frais ? EauBouillie est «ze place to be». Bien que laissé à l'abandon, l'endroit est rempli de charme. En raison, notamment, de sa nature luxuriante et de sa tranquillité.

Ils sont nombreux à venir visiter ce lieu, durant le week-end surtout. Certains sont charmés par le cachet et veulent en connaître l'histoire. D'autres s'y rendent pour pique-niquer. Malgré l'absence de bancs, ils ne rebrousseront pas chemin. Mais attention, la prudence est recommandée. Il n'est pas conseillé de s'y rendre seul ou en couple. Et ce, bien que les lieux soient prisés des amoureux...

Vous l'aurez compris. La nature, ici, a repris ses droits. Et comme pour décourager les incroyants, la route qui mène à Eau-Bouillie est bordée d'arbres qui semblent tout droit sortis d'un film d'horreur. Le lieu est, en fait, situé entre Nouvelle-Découverte et Les Mariannes. Et fait partie du patrimoine national.

