Sénégal: Courte lecture chiffrée des législatives en sept points

Les résultats des élections législatives du 30 juillet 2017 montrent les tendances lourdes suivantes :

Point 1 : Avec 3 337 494 votants en 2017, la participation de 53,66% est loin celles des deux dernières législatives (34,7% en 2007 et 36,67% en 2012). Cela veut dire qu'en dépit des difficultés notées, les Sénégalais ont bien voté durant ces élections.

Point 2 : En valeur absolue, par rapport aux législatives de 2012 avec ses 1.961.776 votants, il y a eu en 2017 3.337.494 votants soit quelques 1.375.718 électeurs supplémentaires ce qui donne en valeur relative une augmentation de 70,13% des votants entre les deux législatives de 2012 et 2017. Cela atteste un peu plus du vote massif.

Point 3 : Côté résultats, les 14 listes représentées à l'assemblée nationale obtiennent globalement 3.026.354 voix soit 91,42% des votants. Cela veut dire que ces coalitions peuvent valablement représenter le peuple. Parmi ces listes, à part Wattu, Manko Taxawu et Ndawi Askan wi, les autres ne sont pas forcément dans des logiques belliqueuses ouvertes avec Bennoo Bokk Yaakaar.

Point 4 : Les 33 listes qui n'ont pas pu avoir de député ont un suffrage global représentant 8,58% avec une fourchette comprise entre 0,53% et 0,06%. Quand avec plus de 3.300.000 votants on obtient entre 17.636 et 2.148 voix, il est difficile de prétendre représenter le peuple. Certains ténors de ces listes doivent se remettre en cause. Parmi ces 33 listes, certaines ne sont pas antagoniques de Bennoo Bokk Yaakaar.

Point 5 : Bennoo Bokk Yaakaar avec 49,47% dépasse la Coalition Gagnante Wattu Sénégal (qui a 16,68%) de 32,80% soit un écart de 1.085.666 électeurs. Cet écart manifeste est un des enseignements majeurs à tirer de ces élections. No comment.

Point 6 : Le score cumulé des deux suivants de Bennoo Bokk Yaakaar (à savoir la Coalition Gagnante Wattu et de Manko Taxawu Sénégal) est d'à peine 28,40% des votants (16,68% pour la coalition de Wade et 11,73% pour celle de Khalifa Sall). En clair, Bennoo Bokk Yaakaar a une marge de 21,07% sur le total cumulé de ses deux suivants. Si l'on totalise les voix des coalitions dirigées par le président Wade et le Maire Khalifa Sall, celle dirigée par le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne les devance de 697.478 voix. No comment.

Point 7 : Le score de 49,47% de Bennoo Bokk Yaakaar n'est pas inquiétant puisque le président Macky Sall a une côte plus importante et devrait, en plus du maintien de la coalition, élargir les bases de Bennoo. Le plus important pour Bennoo Bokk Yaakaar est de continuer à s'adresser en priorité à l'électeur lambda qui a une table de valeurs plus exigeante. Une stratégie de communication de masse plus affinée serait un atout face à une opposition crypto personnelle d'abord de désinformation. Le président Macky Sall et son gouvernement travaillent. Les députés de Bennoo doivent éviter de verser dans des combats stériles dans lesquels des députés populistes voudraient les entrainer pour faire dans la victimisation et le buzz ; ces deux stratégies politiques hyper médiatisées à moindre frais. Certaines réactions venant du camp Bennoo ne font-elles pas souvent l'affaire de ses chercheurs de buzz ? Question fondamentale à intégrer dans l'escarcelle d'une stratégie globale de consolidation et d'élargissement des bases de la coalition majoritaire.

*Économiste Écrivain

Conseiller départemental à Mbour

Responsable politique APR DIASS