Sénégal: Orientation des bacheliers 2017 - Les inscriptions ouvertes du 14 au 30 août

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, l'autorité insiste sur le respect du délai imparti. Elle précise que l'Etat n'orientera pas les nouveaux bacheliers qui n'auront pas formulé leur demande au-delà du 30 août à minuit. Elle conseille aussi les candidats aux concours des écoles et instituts supérieurs de s'inscrire. Ils pourront ainsi conserver le droit d'être ultérieurement orientés en cas de non-sélection. Le ministère demande aux bacheliers de conserver soigneusement leurs informations de connexion sur Campusen (code INE, numéro de table, mot de passe et année de baccalauréat). Il leur est formellement interdit de recourir à l'aide de personnes étrangères pour effectuer ces opérations, au risque de se voir refuser l'orientation.

La procédure s'effectue du 14 au 30 août 2017 sur le site de Campusen. L'inscription sur le site orientation.campusen.sn se fait avec le numéro de table, l'année de baccalauréat et la date de naissance. Pour la demande d'orientation, le futur étudiant doit créer un dossier sur le site Internet et cocher trois filières par université. Une dérogation est accordée aux titulaires du Bac scientifique (F6, S et T) qui se retrouvent avec la possibilité de choisir jusqu'à cinq filières par université. Le choix se fait préférablement par ordre décroissant. Des modifications restent possibles jusqu'à la date limite.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les nouveaux bacheliers de l'ouverture des demandes d'admission et de préinscription dans les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal.

