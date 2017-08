Sénégal: Vannerie à Thiès - Le rônier, sève nourricière de l'artisanat à Lalane

Dans le terroir de Fandène (département de Thiès), chef-lieu de la commune du même nom, l'artisanat, particulièrement la vannerie, constitue une des diverses facettes du riche patrimoine matériel plus que séculaire que les sérères nones se sont attelés à préserver d'une génération à une autre. Le palmier-rônier qui constitue un important trésor naturel, demeure l'élément majeur du génie artisanal, mais aussi une source de revenus très importante pour les populations locales.

Le long de la route qui mène à Tivaouane, le décor est charmant, sublime par endroit. À intervalles réguliers, sont exposés des produits artisanaux allant des paniers de divers formats aux meubles, en passant par les nattes, éventails, vans, chapeaux et autres objets d'art plus ou moins colorés, décorés de motifs géométriques variables conçus et fabriqués par des mains expertes pleines d'ingéniosité et de créativité. Difficile de passer sur cet axe sans être séduit par ces trésors qui témoignent du savoir-faire local. Les amateurs d'art, d'artisanat ou promeneurs du dimanche seront surpris de découvrir des produits si merveilleux. De temps à autre, quelques véhicules s'immobilisent. On flâne, dévore des yeux, marchande, achète. Malgré la chaleur accablante, de bonnes dames bien dressées derrière leurs étals sont à pied d'œuvre pour accueillir ces potentiels acheteurs, leur présenter leurs produits. Elles ont entre 15 et 50 ans et tirent l'essentiel de leurs revenus de cette activité.

Dans cette zone, la vannerie joue un rôle majeur dans l'économie locale. Elle constitue un gagne-pain pour plusieurs familles. Dans pratiquement tous les villages de la zone, le savoir-faire de la vannerie est propre aux populations locales, notamment chez les sérères nones. Et le rônier constitue un maillon très fort de leur production culturelle et artisanale. Cet arbre, appelé « khoul » en sérère et dont le nom scientifique est le « Borassus aethiopium », peuple la forêt de Fandène. Les champs de rôniers s'étendent à perte de vue et représentent plus de 50 % des ressources des populations locales. Ces rôneraies leur donnent la possibilité de mener des activités génératrices de revenus.

Village à 99 % chrétien, avec une communauté à 100 % none, Lalane, village situé dans la commune de Fandène et coincé entre Thiès et Tivaouane, est riche de ses palmiers-rôniers considérés comme « un véritable arbre de vie ». Autour de son exploitation gravitent diverses activités génératrices de revenus pour les populations riveraines. Pour Gilbert Tine, directeur de l'école de Lalane, le rônier est un trésor pour le sérère none. « La présence du none est un peu liée à cet arbre-là. Partout où il y a le none, il y a une profusion du rônier », indique-t-il. De même, relève-t-il, « tous ceux qui sont devenus cadres dans ce village ont vu leurs parents payer leurs études à partir de ces rôniers ». Tout ou presque est utile dans cet arbre. Qu'il s'agisse des feuilles, du tronc, des fruits appelés « konis », sans compter le vin de palme tiré à partir de sa sève. Et depuis des générations, les populations, conscientes que le rônier peut rapporter gros, font recours à ses dérivés pour pouvoir joindre les deux bouts.

Comme beaucoup de villages de la zone, Lalane, qui compte des dizaines de vanniers réputés pour la qualité de leur travail, est célèbre pour la minutie et le talent de ses artisans. L'art de tresser des fibres végétales pour réaliser des objets très variés remonte à plusieurs années, indique Philippe Wade, un artisan spécialisé dans la confection de paniers.

Les femmes au cœur de la commercialisation

Dans ce village où toutes les activités tournent autour de l'agriculture, de l'élevage et du petit commerce, Gabriel Khar Wade, un notable, estime que le rônier constitue un maillon très fort de la production culturelle et artisanale chez les sérères nones. « Cet arbre constitue une richesse incommensurable. On l'utilise pour la fabrication de meubles, paniers ; ce qui est ici une longue tradition et pratiquement dans une bonne partie de la région de Thiès », indique-t-il. Au cours de notre entretien avec lui à son domicile, sous l'arbre à palabre, il nous apprend beaucoup sur ce savoir-faire qui, selon lui, s'est transmis de génération en génération à Lalane.

« Beaucoup d'acteurs de la filière ont appris le métier auprès de leurs parents. C'est comme un legs, même si une formation pour un meilleur perfectionnement s'avère nécessaire », renseigne-t-il. Ainsi, informe-t-il, quelques noms sérères sont utilisés pour l'identification de certains objets tirés du rônier, dont le panier qui est un très bel exemple d'artisanat traditionnel et qui rencontre un réel succès auprès des acheteurs. Ainsi, dit-il, le « mbalagne » est donné au petit panier et « Fadiouth » au grand panier utilisé pour le transport de produits halieutiques ou légumes et dont le lien provient du fait des « banas banas » (commerçants) du Baol qui commandaient ces paniers à Lalane. Aussi, ajoute-t-il, il y a le « ngapar », nom donné au fauteuil et le « kalakala », un petit lit avec oreiller et tant d'autres appellations symboliques pour les objets utilisés lors de cérémonies de mariages comme les modèles « ndiap » et « kaaba » (chambres à coucher, valises).

À Lalane, comme partout ailleurs dans les villages sérères nones, le rônier constitue une richesse naturelle qui fait le bonheur des populations locales. En effet, les rôneraies jouent un rôle non négligeable dans leur vie socio-économique. Et les femmes ne diront pas le contraire. Organisées en deux groupements, elles font de la transformation des dérivés du rônier et commercialisent les produits.

Bien installée devant son étal, Madame Odette Ndour ne se plaint pas trop. « C'est un métier alléchant, vu l'engouement suscité par le savoir-faire artisanal. Les hommes transforment et nous achetons auprès d'eux le produit fini que nous revendons sur le marché. Cela nous fait une bonne occupation et nous permet de tirer profit de cette activité », indique-t-elle. Sa collègue, Bernadette Diop, est du même avis. « Nous tirons l'essentiel de nos revenus de cette activité. Grâce à ce que nous gagnons, nous assurons la dépense quotidienne, la scolarité de nos enfants et leur transport vers les établissements de Thiès. De ces revenus aussi, nous subvenons à nos impérieux besoins », soutient-elle. Chez ces femmes qui se pointent au travail dès les premières heures de la matinée, les produits comme les « mbalagne » (petits paniers) se vendent entre 500 et 750 FCfa, les grands paniers « Fadiouth » sont cédés à 1.500 voire 1.750 FCfa. Quant au salon, il est vendu entre 20.000 et 25.000 FCfa et peut même atteindre parfois 30.000 FCfa à Lalane.

Le rônier dans les rituels cérémonieux

« Les recettes peuvent varier suivant les périodes entre 100.000 FCfa si ça marche très bien et des fois beaucoup moins. Tout dépend du produit que l'on vend », renseigne Bernadette Diop. Mais tout n'est pas rose pour les femmes de Lalane. Selon Odette Ndione, il y a des jours sans dans la commercialisation des produits. « Pendant la période hivernale, on peut rester toute une journée sans voir l'ombre d'un client », relève-t-elle. L'autre goulot d'étranglement, c'est le manque d'équipements de protection adaptés comme des bâches de couverture pour préserver leurs produits des pluies. « Nous courons beaucoup de risque pendant l'hivernage, car nous exposons à l'air libre. Nous ne disposons pas de cantines. Nous utilisons des bâches de fortune et s'il pleut sur nos produits, ils changent immédiatement de couleur. Cela les rend inutilisables », souligne O. Ndione. Aujourd'hui, ces femmes veulent être soutenues pour qu'elles puissent augmenter de manière substantielle leurs revenus et profiter davantage de cette activité qui leur prend tout leur temps.

Le rônier, l'un des arbres les plus présents dans le terroir sérère none de Thiès, occupe aussi une place centrale dans les rituels. Que ce soit dans les cérémonies funéraires ou de mariages, on note la présence d'une ou de plusieurs de ses composantes. Un de nos confrères d'une radio locale, originaire de la localité, renseigne que le vin de palme est un élément clé dans le processus du mariage chez les nones, à l'exemple de la noix de cola dans les mêmes circonstances. Selon Etienne Ndione, il est exigé depuis la demande, en passant par les fiançailles et jusqu'au mariage. Aussi, ajoute-t-il, « lors de cérémonies de funérailles, les feuilles étaient utilisées pour la fabrication de brancard et de cercueil, mais aussi pour les adieux du défunt avec ses proches, notamment les petits-fils et petites-filles ».

Il s'agissait, selon M. Ndione, d'attacher une cordelette faite avec des morceaux de la feuille sur le mort couché dans le cercueil, puis de demander aux intéressés de la tenir avec leurs mains. Au signal, ils devaient la laisser tomber et marcher sans se retourner. Force est de reconnaître, selon Etienne Ndione, que le rônier reste lié à l'histoire de Lalane en référence à ces liens plusieurs fois séculaires et dont une grande partie est toujours jalousement gardée, puisque transmise de génération en génération. Même si aujourd'hui, note-t-il, la modernité a occasionné un désintéressement des nouvelles générations à ces différentes pratiques. La vannerie constitue une des diverses facettes du riche patrimoine matériel que les sérères nones de Lalane se sont attelés à préserver. Cet héritage, à travers lequel est valorisé le savoir-faire artistique, est aujourd'hui menacé avec la modernité, les influences de la ville. La relève pose aujourd'hui problème. « Nous avons tressé des paniers quand nous étions à l'école. Je n'ai jamais fatigué ma maman à payer ma scolarité. Pendant toutes les vacances, on tressait des paniers. Quand l'école ouvrait ses portes, on allait étudier. Les choses ont changé. Les enfants ne tressent plus de paniers pour subvenir à ces besoins. C'est le parent qui fait tout », déplore Gilbert Tine, directeur de l'école de Lalane.

Une espèce menacée de disparition

À travers les différentes activités génératrices de revenus des populations à base de dérivés du rônier, on constate en même temps que cet écosystème arboricole est, aujourd'hui, menacé de disparition. Il subit, depuis la sécheresse des années 1970, une surexploitation abusive au moment où les cultures hivernales n'assurent plus convenablement aux paysans une sécurité alimentaire et financière. La conséquence immédiate, c'est la ruée vers cette ressource, la seule disponible dans la zone. Bon nombre de cultivateurs se sont ainsi reconvertis dans l'exploitation et la transformation de produits dérivés du rônier. Au point de mettre la survie de l'espèce en danger. Avec comme menace la plus dangereuse, l'extraction abusive du vin de palme. Une pratique qui représente une des plus grandes difficultés pour la protection de cette espèce, car toute plante qui subit cette opération meurt aussitôt après, puisqu'ayant été vidée de toute sa sève.

Il faut relever qu'une jeune plante de rônier met entre 25 et 30 ans pour atteindre l'âge mature. Ce qui pose le problème de régénération. Il convient de travailler à lutter contre la disparition du rônier qui participerait, ainsi, au déséquilibre de l'écosystème et faciliterait l'érosion tant hydrique qu'éolienne. Aussi, il convient de noter que la forêt de palmiers constitue un lieu d'habitation pour nombre d'animaux comme les écureuils et les rats palmistes et autres rongeurs. La disparition de cette espèce poserait ainsi d'énormes difficultés quant à la gestion des sols.