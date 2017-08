Madagascar: Tennis - Ando défendra son titre

Champion de Madagascar en titre et champion d'Analamanga, Rasolomalala Ando Navalona veut garder son titre. « Je me sens bien, mais surtout je me sens en confiance vu que j'ai gagné le championnat d'Analamanga récemment » nous a-t-il confié.

Dans des joutes où les adversaires sont de taille, il a besoin de cette confiance, car en face, il y a les Harivony Andrianafetra, Ratsifandrihamanana Mami Hialy entre autres. Ce ne sera pas une partie de plaisir évidemment. « Je suis prêt à défendre mon titre acquis l'année dernière. Mon objectif est de le gagner encore une fois cette année. Je me suis préparé depuis longtemps ».

Ce sommet national ne sera qu'une étape pour lui « je m'attends aussi à l'open international d'Ilafy du mois d'octobre et on verra la suite ». De toutes les façons, il a la forme « La préparation se passe bien, car depuis que la FMT a annoncé la date, il y a deux mois de cela, je me suis déjà entraîné physiquement et tennistiquement ».