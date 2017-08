Selon Maria Montessori qui a initié la pédagogie du même nom en 1907 : « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir ».

La pédagogie Montessori érige entre autres principes directeurs, la liberté de l'enfant et son autodiscipline, ainsi que le respect de son rythme. D'un point de vue psychologique, la pédagogie Montessori favorise l'épanouissement (autant physique que psychique) de l'enfant et son estime de soi. Dans la pratique pourtant, cette pédagogie ne fait pas encore l'unanimité, à Madagascar, dans l'Hexagone et les pays anglo-saxons, notamment parce que son application exige des réformes pratiques et conceptuelles qui bouleverseraient le système d'éducation publique. D'autant plus que la pédagogie Montessori s'applique principalement dès trois ans aux 12 ans de l'enfant.

Toutefois, des collèges et lycées s'inspirant de la pédagogie montessorienne se mettent progressivement en place. A Madagascar et jusqu'à ce jour, seuls deux établissements se réclament officiellement de la pédagogie montessori, l'un est sis à Ilafy et l'autre à Ampasanimalo. De par sa philosophie de l'éducation, la pédagogie Montessori commence à séduire à Madagascar. Toutefois, elle demeure peu répandue, car ne correspond pas à la représentation collective que les Malgaches se font de l'éducation, caractérisée par la suprématie des parents et la soumission des enfants à cette autorité morale des parents et les châtiments parfois corporels, à l'instar de l'adage : « Zaza tiana tsy itsitsiana rotsa-kazo ».

Une autre explication à cette rareté des écoles acréditées Montessori à Madagasikara, les frais de scolarité qui ne sont pas forcément à la portée de toutes les bourses, car débutant par 320 000 ariary. Les responsables avancent cependant que ce montant serait exempt de bénéfices, car ne correspond qu'à l'achat des matériels et des infrastructures dédiés. Pourtant, du côté de la pédo psychologie toujours, des enfants éduqués selon la philosophie montessorienne connaissent à l'âge adulte une vie sociale harmonieuse.